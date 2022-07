„Körülbelül 1100 diplomát adtunk ki júniusban, ehhez képest több mint 2 ezer hallgató kezdheti majd el a tanulmányait egyetemünkön idén” – nyilatkozta a felsőoktatási pontszámhúzást követő napon szerkesztőségünknek dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora.

„Ha azt nézzük, hogy összesen 63 felsőoktatási intézmény van Magyarországon, és nyilvánvalóan egyre nagyobb a verseny a hallgatókért – akkor a mostani felvételi tükrében kijelenthető, hogy Miskolc tartja a színvonalát – emelte ki Horváth Zita.

Számok tükrében

„Összesen 4465-en jelentkeztek a Miskolci Egyetemre, ez csak picit kevesebb, mint a tavalyi létszám, tehát tudtuk tartani az arányokat. Felvettünk 1677 államilag támogatott és 371 önköltséges hallgatót. Ez azt jelenti, hogy szinte minden képzésünk, amiket meghirdettünk, elindul, és ezeket a szakokat pótfelvételiben is hirdetjük majd” – összegezte a rektor.

A Miskolci Egyetem minden karán vannak népszerű szakok. „Ha a hallgatói létszámot nézzük, akkor a legtöbb hallgatót felvett alap- és osztatlan képzésben, valamint felsőoktatási szakképzésben ott van az első helyen a jogász, a gyógytornász, a gépészmérnöki, az anglisztika alapszakunk, a programtervező informatika, a villamosmérnök, a mérnökinformatikus, az orvosi diagnosztikai analitikus, a gazdálkodási és menedzsment és a gyógypedagógia alapszak, valamint a jogi felsőoktatási szakképzés. Tehát a hallgatói létszám tekintetében szinte minden karunkon található olyan népszerű képzés, amelyik ott van az első tízben az alap és osztatlan szakok között.

„Ha mesterszakokat nézzük, akkor is ugyanez a helyzet, a szakvédőnő, a kriminológia, a munkaügyi, munkaügyi és szociális igazgatás, a gépészmérnöki, az ellátásilánc-menedzsment, az emberi erőforrás tanácsadó, az MBA képzésünk, az egészségügyi tanári és az egészségügyi szociális munka, valamint a vezetés és szervezés szak is vonzó volt a jelentkezők körében. De ha a népszerűséget nemcsak azzal mérjük, hogy hány hallgató választotta az adott szakot, akkor valamennyi karunk tudta hozni a tavalyi számokat. Képzési palettánkat folyamatosan bővítjük, példaként említeném a vegyészmérnök alap- és mesterszakunkat, az előbbi nemcsak Miskolcon, hanem Kazincbarcikán is indul” – hangsúlyozta Horváth Zita.

Felvételi újdonságokkal

Pótfelvételi eljárás keretében hirdetjük szakjainkat, ami jó hír, hogy pótfelvételiben most lehetőségük van a diákoknak arra, hogy az úgynevezett kiemelt képzési területeken államilag támogatott formára is jelentkezhessenek, tehát műszaki, informatikai, egészségtudományi, illetve pedagógusképzés esetén meghirdethetjük az államilag finanszírozott szakirányokat is az önköltségesek mellett. Pótfelvételiben először fogjuk indítani a sportszervező szakot és a közgazdasági adatelemző alapszakot – hangsúlyozta a rektor.