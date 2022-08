Külső munkatársunk, Mező László újra megszavaztatta a klubok elnökeit és edzőit: arra kért választ, hogy kit tartottak az elmúlt idény legjobb játékvezetőjének. A tizenötödik voksolást Rendek István nagy fölénnyel nyerte.

Nagy fölénnyel

– Igazi értékmérőnek tartom ezt a képzeletbeli versenyt, hiszen az érintettek, az egyesületek elöljárói adták le „tippjeiket” – mondta a negyvenhat éves dirigens, majd hozzátette: – Arra is büszke vagyok, hogy egymás után harmadszor hódítottam el az első helyet, most ráadásul óriási fölénnyel. Rám negyvenkét szavazat jutott, míg a másodikra tizennégy, a harmadikra pedig tíz. A Magyar Labdarúgó-szövetség megyei igazgatóságának játékvezetői bizottsága korábban már megválasztott az év játékvezetőjének, most pedig azoknál lettem listavezető, akiknek a bajnoki összecsapásain fújtam a sípot.

Rendek István tiszteletet parancsoló statisztikával rendelkezik. A megyei második osztályban háromszázharmincöt, a megyei első vonalban pedig száznyolcvan találkozót irányított, az NB III.-ban pedig negyvenháromszor vezette ki a csapatokat a gyepre.

Rendek István nyerte a szavazást | Fotó: Olvasónktól

Arra a kérdésre, hogy milyen céljai vannak még ezen a szó szerint sikamlós területen, a nyertes bíró így felelt:

– Szeretném, ha szűkebb pátriám valamelyik ifjú titánjából – gondolok például Dédesi Mátyásra, Elek Balázsra, Bense Milánra és Bujnóczki Bencére – egyszer híres játékvezető lenne. Az évtizedek során felhalmozódott tapasztalatomat igyekszem nekik átadni, és őket előrehaladásukban segíteni.