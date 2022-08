A Biztonságos tanévkezdés program a tanítás első napjától, október közepéig tart, de több polgárőr egyesület az év összes tanítási napján vállal önkéntes szolgálatot. A polgárőrök a forgalomirányításban, a gyalogátkelőhelyek biztonságos használatában működnek közre elsődlegesen, de fokozottan figyelik a gyermekek ellen irányuló jogsértő cselekményeket és az iskolai tanév alatt erősítik a drogprevenciós járőrszolgálataikat, tudtuk meg.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Biztonságos Tanévkezdés mellett a polgárőrök részt vesznek az „Egy iskola, egy polgárőr” és az „Apró polgárőrök” programban is. Előadásokat és gyakorlati foglalkozásokat tartanak a Megyei Polgárőr Szövetség kezelésében lévő KRESZ parkok felhasználásával a gyermekek közlekedésbiztonsági ismereteinek bővítésére.

A polgárőrök már óvodás korban nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságos közlekedés oktatására

Fotós: OPSZ

Azokon a településeken, ahol iskola is működik és a településen polgárőrség is van, ott a polgárőrök szeptember 1-től a tanítás kezdése előtti időben, illetve a tanítás végi időben biztosítják a gyermekek biztonságos közlekedését. Sok éves tapasztalatuk, hogy a fokozott polgárőri szolgálatnak köszönhetően a tanévkezdési időszakban, az általuk felügyelt iskoláknál gyermekbaleset nem történt és idén is ezt az eredményes gyakorlatot kívánják folytatni, tájékoztatta portálunkat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség.

Rendőrök az iskolakörnyéki gyalogátkelőhelyeknél

Fotós: KISS ANNAMARIE

A korábbi évekhez hasonlóan a rendőrség is készül az iskolakezdésre, a polgárőrökhöz hasonlóan – több iskolánál velük karöltve – jelen vannak a reggeli iskolakezdési és a délutáni tanítás végi időpontokban szeptember folyamán az intézmények környékén. A demonstratív rendőri jelenlét során a járőrök elősegítik a gyermekek biztonságos közlekedését, úttesten való áthaladását, s mindemellett fokozott figyelmet fordítanak a járművezetők jogkövető magatartásának ellenőrzésére is. Az idei kiemelt akcióról csütörtökön reggel a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolánál tájékoztatnak majd bővebben.