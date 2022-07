Igazi középkori forgatag várja az érdeklődőket július 30-án, most szombaton Boldogkő várába – a hamisítatlan időutazás során udvarhölgyek mesélik el a vár történetét, udvari zenészek muzsikálnak, vásári komédiások nevettetnek, ínycsiklandó sültek csillapítják az éhséget, csapra vert hordók oltják a szomjat.

Születésnapi program

Az alkalom nem akármilyen: az idén 20. születésnapját ünneplő Középkori Várjátékok mostani eseménye várhatóan nemcsak a kerek évforduló kapcsán lesz emlékezetes, hanem egyben az újjáépített palotaszárny szélesebb körű bemutatására, történetének megismertetésére is kitűnő alkalommal szolgál – mondta el Sikter Péter várkapitány.

Az 1330-as éveket idéző lovagtermet korhű módon, az eredeti állapotnak megfelelően építették újjá, és gyönyörű, itáliai mintákon alapuló bútorokkal, használati tárgyakkal rendezték be.

– A XX. Középkori Várjátékok alkalmával visszarepülhetünk Boldogkő várának fénykorába, és részesei lehetünk a hamisítatlan udvari mulatságnak. A történet szerint Drugeth Vilmos, Magyarország nádora újonnan épült boldogkői rezidenciáján látja vendégül I. Károly magyar és Luxemburgi János cseh királyt, majd látványos lovagi tornát rendez a tiszteletükre. A lovagi torna résztvevői között említhetjük a visegrádi Szent György Lovagrend vagy a Kard és Kereszt Johannita Testvériség vitézeit, valamint a hírhedt cseh nehézpáncélos-csapatot (Memento Mori), amelynek küzdelmeiben maga a cseh király is megméretteti erejét. Kovács Ervin királyi solymász és a Pavane-zászlóforgatók lélegzetelállító produkcióját már évek óta ismerheti a közönség, ők is visszatérő vendégei Boldogkő várjátékának. Korabeli leírásokból ismert, hogy a magyar seregek a páncélos lovagok korában is megtartották a könnyűlovas-, lovasíjász-harcmodor elemeit, ebből kapunk ízelítőt a Csallóközi Lovasíjászok és a Vermes Törzs fergeteges csatajelenetei során. A lovagi torna csúcspontja, leglátványosabb része a nehézpáncélos-kopjatörés, amelynek során Marek László és Tisza Zoltán egymással szemben vágtázva próbálják meg az ellenfelet kiütni a nyeregből. A torna győztese a közönség soraiból megválaszthatja a torna szépét – sorolta a várkapitány.