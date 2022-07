A kenyér árának drasztikus emelkedése, a kárpátaljai háborús helyzet miatt a gyermekétkeztetés segítése a szociálisan rászoruló rétegekben még fontosabbá vált. Büszkék lehetnek a magyar gazdák – határon innen és túl is – arra, hogy évről évre példát mutatnak emberségből. Erről Taskó József beszélt szerkesztőségünknek. Abból az alkalomból készítettünk vele interjút, hogy a napokban újraválasztották a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnökévé. Arra is kitért, hogy az aratás a napokban elkezdődött a megyében. Az aszály miatt nem számíthatunk gazdag termésre. Tavaly 220 termelő 46 tonna búzát adott össze, amiből 14 560 kilogramm lisztet őröltek a tiszapalkonyai malomban. Ezt 14, hátrányos helyzetű családokat felkaroló megyei civilszervezet kapta. De jutott belőle határon túlra is. A Magyarok Kenyere Program idei házigazdája a megyében Gönc lesz. Július 22-én itt ünneplik a termést és szimbolikusan összeöntik az adománybúzát, amelyet megyeszerte kilenc gyűjtőponton fogadnak: Mezőkövesden, Szerencsen, Mezőcsáton, Mérán, Hercegkúton, Tiszakeszin, Gesztelyen és Szendrőn.

