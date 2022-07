Pásztorné Kiss Anették gázzal és fával is fűtenek, amikor beköszönt a hidegebb idő. Erre minden évben korán felkészülnek, idén már tavasszal megvették a tűzrevalót.

- Körülbelül 4 erdei köbméter fánk van, még áprilisban megvettük, és nem szeretnénk többet beszerezni. Most szerencsénk volt, mert így, a mostani drágulás miatt, körülbelül 35 ezer forintot spóroltunk – nyilatkozta.

Szokatlan keresletnövekedés

Folyamatosan emelkedik a tűzifa ára.

- A háború kitörése óta - már február végétől - szokatlanul nagy a forgalom a hazai kereskedőknél, nagyobb az érdeklődés, mint korábban – nyilatkozta Tóth János, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség főtitkára szerkesztőségünknek.

A szakmai szervezet tagjai között is, illetve a FAGOSZ által működtetett FATUDAKOZÓ adatbázisában is sok tűzifa értékesítő és forgalmazó cég van, a tőlük összegyűlő információk alapján jól körvonalazható ez a növekedés.

- Egyértelműen látszik, hogy egy teljesen szokatlan folyamat indult el, hiszen a fűtési szezon végén nem szokott ekkora kereslet lenni tűzifa iránt, többnyire ebben az időszakban nem is vásárolnak ebből az árukörből – hangsúlyozta a főtitkár. - Az erdőgazdálkodók rendszeresen felülvizsgált, hosszútávú tervek alapján végzik munkájukat, ez alapján végezhetnek fakitermelést. Ezeket 10 éves ciklusokra előre tervezik meg és évekre lebontva hajtják végre a feladataikat. A fakitermelés során nyert faanyagból egy bizonyos rész iparilag hasznosítható - lemez-ipari rönk, fűrészrönk, rostfa, papírfa, rakodólap-gyártás, stb. -, a fennmaradó rész pedig energetika hasznosításra kerül, tűzifaként hasznosul.

Nem lehet csak fával megoldani

- Magyarország erdeinek éves hozama, amit kitermelnek, durván 6 millió köbméter - hangsúlyozta a FAGOSZ főtitkára. Ennek nagyjából a fele tűzifaként kerül a fapiacra. Egy a szövetség által a szakmai ágazati statisztika alapján készített elemzésből az derül ki - amely a szervezet fagazdasági hírportálján, a fataj.hu-n is elérhető - hogy hazánk erdeinek fizikai növekménye 12-13 millió köbméter évente. Az elemzés arra is rámutat, hogy ebből a mennyiségből még lenne az erdőgazdálkodóknak elméleti lehetősége csaknem további 6 millió köbméternyi faanyagot kitermelni, a fenntarthatósági követelmények figyelembe vételével, és így még az ország faállomány tömege nem csökkenne. A jelenlegi szabályzók az ilyen mértékű fahasználatot a tervezésben és annak végrehajtása során nem teszik lehetővé - emelte ki a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség képviselője. Tóth János azt is megjegyezte, ha lenne erre jogi lehetőség, és lehetne ezen munkákhoz kellő fakitermelő kapacitást is találni - amit nagyon nehéz most elképzelni -, akkor is irreális elképzelés, hogy a jelen állapot szerinti energiafogyasztásunkat csak és kizárólag fával oldjuk meg.

A számok is mutatják

Az általunk megkérdezett borsodi vállalkozások is arról számoltak be, hogy az elmúlt hónapokban majdhogynem éves eladásukat teljesítették, az óriási kereslet pedig készlethiányt eredményezett. A KSH adataiból is látható, hogy jelentősen megdrágult a tüzelő: 100 kilónyi egységes, fűrészelt tűzifa tavaly június óta 15,5 százalékot drágult. Akkor még átlagosan 4230 forintba került, míg idén már 5010 forintért lehetett kapni a statisztikai hivatal szerint. Tavaly előtthöz képest pedig, amikor még átlagosan 4110 forintért lehetett hozzájutni ugyanennyi fához, majd 1000 forinttal emelkedtek meg az árak.

Kályhamizéria

Közben jelentősen megugrott a kereslet a kandallók, a kályhák, a vegyes tüzelésű kazánok iránt. A sparheltek iránt eddig soha nem látott érdeklődés alakult ki. Az olcsóbb árkategóriás termékek gyakran már hiánycikkek, közben pedig a használt berendezési tárgyak eladásával foglalkozó portálokon is megsokszorozódott az eladásra kínált, fatüzeléssel is működtethető berendezések száma.