Meredek emelkedésbe kezdett az elmúlt hetekben az új koronavírus fertőzöttek száma – számoltunk be róla a napokban. A megerősítő oltás felvételét javasolják mindenkinek a szakemberek. Olvasónk jelezte, szerette volna magát ötödször is beoltatni koronavírus ellen, de erre nem volt lehetősége.

Orvosszakmai döntés

Magyarországon a jelenlegi szabályozás szerint 4 dózis koronavírus elleni vakcina adható be páciensenként – tájékoztatta szerkesztőségünket a koronavirus.gov.hu. Megkeresésünkre arra is rámutattak, hogy a beadható védőoltások tekintetében kizárólag orvosszakmai döntések a meghatározóak. A népegészségügyi adatok gyűjtése jelenleg még folyamatban van, valamint a vakcinagyártók dózisokra vonatkozó iránymutatásai is csak tájékoztató jellegűek. Minden oltópont és háziorvos egyértelmű iránymutatást kapott a beadható vakcinák számáról (ez van jelenleg 4 vakcinában maximalizálva) – húzták alá.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy újra lehet-e aktualitása az oltási igazolványnak. Azt a választ kaptunk, hogy ez egyelőre nem reális, mivel az esetszámok nem vetik fel ennek a kérdésnek a napirendre vételét. A Konzuli Szolgálat honlapján elérhető adatok szerint nem szükséges oltási igazolvány külföldre való utazáshoz, sem Magyarországra történő beutazáshoz, azonban érdemes regisztrálni az utazás célországát, hogy friss információt szerezzünk az adott ország járványügyi szabályairól.