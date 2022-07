Meredek emelkedésbe kezdett az elmúlt hetekben az új fertőzöttek száma. Mostanra a kórházban kezelt koronavírus betegek számán is látszik a járvány jelentős erősödése – derül ki a kormányzati koronavírus oldal, a koronavirus.gov.hu heti jelentéséből. A múlt héten 4 663 új fertőzöttet regisztráltak, ami azt mutatja: tart az a trend, hogy hetente több mint 50 százalékkal nő a hivatalos statisztikákba bekerül covidosok száma (három hete 1 961, két hete 3 042 új fertőzöttről számoltak be). Az áldozatok számán ugyanakkor még nem látszik a járvány felerősödése: két héttel ezelőtti 21 után most 14 halálesetet jelentettek.

A felnőttek körében növekszik

„Az egy-két héttel korábbihoz képest kijelenthető, hogy vannak koronavírus által megbetegedett páciensek” – nyilatkozta megkeresésünkre dr. Poncsák Csaba háziorvos, aki arra is rámutatott: egyre több tünettel rendelkező beteg kér tesztet. „Vannak típusos tünettel rendelkezők, ilyen többek között a láz, az íz és szaglásvesztés, de azt fontos kiemelni, hogy már ezek a tünetek jóval enyhébbek a korábbiakhoz képest és 3-4 nap alatt enyhülnek is” – hangsúlyozta a szakember.

A fiatalabb korosztályban egyelőre nem tapasztalható a betegszám növekedése, erről nyilatkozott az Észak-Magyarországnak dr. Török Lajos: „Nem észleltem a megelőző hetekben esetszám növekedést a pácienseim körében, egyelőre mintavételre sem volt szükség” – mondta a házi gyermekorvos.

A vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére buzdítják a szakemberek. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. Oltásra jelentkezni a háziorvosnál és koronavirus.gov.hu oldalon lehet. Pénteken az oltópontokon akciónapot tartanak – ekkor regisztráció nélkül is lehet menni oltásért.

