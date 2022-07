Zárt térben hordjunk ismét maszkot – ez a javaslat a napokban lett ismét a közbeszéd része, miután növekedésben van az új koronavírus-megbetegedettek száma. Tényleg elő kell venni a maszkot? A kérdésre Rusvai Miklós virológustól kértünk választ.

– Egy kicsit nehézkessé teszi az előrejelzést, hogy heti adatokat kapunk. De így is - a héttel való osztással - nagyjából megtudjuk mennyi volt a napi fertőzöttek száma. Ez most 500-600 körül van, és ne felejtsük el, hogy januárban az omikron-hullám csúcsán 20 ezer körüli napi fertőzöttszám volt. Ehhez képest ez most elenyésző – hangsúlyozta Rusvai Miklós. - A képet módosítja, hogy kevesen mennek orvoshoz, kevesen vesznek igénybe PCR-tesztet, így a számok akár nagyon nagy, nyolcszoros látenciát is mutathatnak. Vagyis a nyolcszor, tízszer több eset is lehet, de ez ugyanígy volt januárban is. Vagyis ez a mostani megnövekedett esetszám, de nem nevezném járványhullámnak, csak legfeljebb egy „járványhullámocskának”. Minden esetre vélhetőleg ez sem lesz túl tartós, mert a múlt heti szennyvízadatok alapján drasztikus emelkedés nincs, vagyis szerintem jelentős és tartós emelkedésre nem kell Magyarországon számítanunk. Júliusban talán túlleszünk a megemelkedett esetszám legmagasabb pontján, járványhullámtól csak ősszel kell tartanunk.

Szelídebb?

Lényegesen megszelídült a vírus Rusvai Miklós szerint.

– Azonban probléma, hogy nem tudjuk még, a longcovid és postcovid tekintetében hogyan viselkednek ezek az új variánsok. Talán már az influenzánál is szelídebb, valahol a nátha és az influenza között van súlyosságban – emelte ki a virológus. - A torokfájás, a köhögés, a tüsszögés, a felső légúti tünetek azok, amiket ez a vírus képes előidézni, de tüdőgyulladást, pláne citokin-vihart ez a variáns már nem képes létrehozni – tette hozzá Rusvai Miklós. Szerinte megvan a remény arra, is, hogy talán post-covid tüneteket sem tud előidézni.

Új oltás ősszel

- Az eddigi vizsgálatok alapján kiderült, hogy az oltások, amelyek most forgalomban vannak Magyarországon, azok a vuhani változat ellen készültek, vagyis ha beoltatjuk magunkat, akkor emelkedik az immunitásunk a vuhani, illetve az alfa változat ellen, de már a delta ellen kevésbé, és még kevésbé az omikron ellen. Ez az új variáns a régi vakcina által generált immunitást ki tudja játszani, méghozzá nagy százalékban.

A virológus szerint 100 emberből hozzávetőleg 30-at véd a korábbi oltás az omikron variánsai ellen. Ugyanakkor a Pfizer már elkészült az omikronspecifikus vakcinájával, engedélyeztetése folyamatban van, szeptember-októberben hozzáférhető lesz, és az új változat ellen jobban fog védeni – hangsúlyozta a szakember.

Ki hordjon maszkot?

Arra a kérdésre, hogy hordjunk-e maszkot megint azt mondta:

- Esetleg az idősebbek, a 80 év fölöttiek, a jelentős túlsúllyal, magas vérnyomás betegséggel küzdők, a cukorbetegek, különösen ha ezek a problémák halmozottan vannak jelen, akkor érdemes visszavenni a maszkot. A nem rizikócsoportba tartozóknak szerintem nem feltétlenül kell, hogy visszavegyék, akár még azt is megkockáztathatják, hogy átessenek a fertőzésen, hiszen az adja a legjobb védelmet a későbbiekben.