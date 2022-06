Nemzetközi szakmai konferenciát rendeztek a Miskolci Egyetemen az Állam- és Jogtudományi Kar és az Országos Bírósági Hivatal szervezésében. A program az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szól, különös tekintettel a közigazgatási és büntetőeljárás keretén belül folytatott nyomozásokra, az OLAF, az Europol és az EPPO tevékenységére. Erről Farkas Ákos, a projekt menedzsere beszélt a Miskolci Egyetemen, aki elmondta, hogy „ez a program nem előzmények nélküli, hiszen 2018 és 2019 között hasonló témában, ugyancsak az OLAF, az Európai Csalás Elleni Hivatal támogatásával szerveztük meg konferenciánkat, amelynek eredményét egy angol és egy magyar nyelvű kötet is tartalmazza”.

A tudomány ünnepe is

„Minden szakmai konferencia a tudomány ünnepe és visszaigazolása annak a munkának, amit az egyetemen folytatunk” – hangsúlyozta Horváth Zita, az egyetem rektora. Beszélt arról is, hogy tavaly volt 40 éve annak, hogy az Állam- és Jogtudományi Kar megalakult. Visszatekintett selmecbányai hagyományokra és 1949-re is, amikor 3 műszaki karral indult el az egyetem Miskolcon. „Azok a társadalmi, gazdasági és kulturális változások, amelyek a 80-as évektől Magyarországon megjelentek, igényt mutattak arra, hogy a műszaki területeket humán területekkel is bővítsük, így az elsők között alakult meg 1981-ben a jogi karunk” – ismertette Horváth Zita.