A Mathias Corvinus Collegium (MCC) időtálló és stabil értékrendet biztosít a fiataloknak, segítve őket a gyorsan változó világban, a miskolci MCC pedig nagy segítséget jelent a régióban, mert anyagi helyzettől függetlenül lehetőséget biztosít a tehetséges gyerekeknek képességeik kibontakoztatására – mondta köszöntőjében Veres Pál, Miskolc polgármestere az MCC évzáróján, szombaton.

A nyári szünet előtti utolsó és egyben évzáró programon vehettek részt a Középiskolás Program (KP) és a Fiatal Tehetség Program (FIT) diákjai is. A polgármester kiemelte: az MCC fontos partnere a városnak, hiszen biztos pontot jelent a tehetséges fiataloknak, akik anyagi helyzetüktől függetlenül vehetnek részt az ingyenes képzéseken, programokon. Goethe szavait idézve – miszerint „a legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak” – a polgármester hozzátette, az itt megszerzett tudás új irányokat nyit a fiatalok számára, megerősítve a „szárnyaikat”, hogy akár a világ legtávolabbi pontjaira is eljuthassanak, de visszatérve, majd itthon kamatoztassák a tudásukat. Mint mondta, gimnáziumigazgatóként már 2015-ben is támogatta a kollégium elindulását Miskolcon – akkor még csak az általános iskolásoknak szóló FIT-programmal –, és nagyon örült, amikor 2021-ben az MCC a bővítés mellett döntött, és elindította a városban is a Középiskolás és az Egyetemi Programot. A kollégium azzal is nagy segítséget jelent a városnak, hogy küldetésének tekinti az épített örökségek megmentését. Ennek köszönhetően néhány éven belül Miskolc fontos épülete, az MCC által megvásárolt Avas Szálló is megújulhat.

Konyári György, a tehetséggondozó miskolci képviselet-vezetője is elbúcsúztatta a végzősöket, akik az első középiskolás évfolyamot képviselték. Mint mondta, Miskolc büszke lehet, hogy az ország azon öt városa közé tartozik, ahol az MCC teljes képzési palettája megjelenik, és az általános iskolától kezdve egészen az egyetemig elkíséri a régió tehetséges fiataljait. A képviselet-vezető arra buzdította a végzős középiskolásokat, ne hagyják el a kollégium kötelékét, folytassák jövőre tovább az Egyetemi Programot is – az MCC a legnevesebb hazai és külföldi tudásközpontok szakembereit hozza el hozzájuk Miskolcra. A miskolci MCC küldetése – hangsúlyozta Konyári György –, hogy helyben tartsa a fiatal értelmiségi réteget, ezért az a cél, hogy – a Miskolci Egyetemmel karöltve – olyan magas színvonalú képzést biztosítsanak a diákoknak, ami miatt érdemes itthon maradni.