Öt cikk, öt per, öt helyreigazítás. Hitelességi válság az Északnál és a Boonnál – az alábbi hatásvadász címmel jelent meg egy „cikk” a miskolci városháza online szócsöve, a Minap felületén a minap. De nézzünk a dolgok mögé!

Az elmúlt két évben temérdek írás született az Északban és a Boonon Miskolcról, ezek között voltak pozitív hangvéte­lűek és negatívok. Utóbbiak jóval nagyobb arányban, hiszen az újságírás kritikai műfaj, másfelől a szivárványos vezetés okozta lejtmenetet az itt élők a saját bőrükön érzik. Például, hogy a megyeszékhely egykoron kiváló közlekedését hogyan züllesztették le, hogy mennyire amatőr módon nem tudják – a több százmilliós állami támogatás ellenére sem – felfuttatni és ismertté tenni az Ellipsum Élmény- és Strandfürdőt, amely létesítményhez fogható más városokban aranybányaként üzemel. De említhetem a város adósságállományának kezelését vagy a számos közterületen tapasztalható égig érő gazt.

A megyeszékhelyet vezető szivárványos koalíció lassan három éve irányítja a várost, pontosabban: itt vannak. Az eredmény konvergál a nullához, ami miatt a miskolciak egyre elégedetlenebbek. A dilettantizmus mellett a szakmaiatlanságot az is jól példázza: a Covid alatt és azóta is Fodor Zoltán, a vízvezetékcső-törések és dugulások nagymestere, valamint Erdei Sándor, alias Rokker Zsoltti, a 20 IQ alatti kabarék sztárja „irányítja” az egészségügyi bizottságot. Erdeinek amúgy annyira fontosak a miskolciak, hogy Zemplénben indult országgyűlési képviselőjelöltként, majd miután a hatalmas buktát követően azzal szembesült, hogy a parlamentet csak látogatói jeggyel tekintheti meg, és nem képviselőként, suttyomban visszasomfordált Miskolcra. Úgy tűnik, a baloldal által emlegetett üvegzseb összetört Miskolcon – gondolom, szintén a hitelesség jegyében –, hiszen személyiségi jogokra való hivatkozással nem lehet megtudni, hogy Erdei mire kap havonta 310 ezer forint közpénzt a Városgazdától. Továbbá szerkesztőségünk nem kaphatja meg a városvezetők és a Holding delegációjának közel ötmillió forintba kerülő dubaji útjának számláit sem! Önök szerint ezek mennyire a hitelességet és a transzparenciát mutatják, még ha esetleg jogszerűek is?

Az Észak és online portálja, a Boon, valamint a városi média között jelentős különbségek vannak: előbbi magánvállalkozás, míg utóbbit közpénzből, a miskolciak pénzéből finanszírozzák. A városi média ennek ellenére arcpirító módon állt be a baloldali összefogás – tudják, ez az a formáció e hazában, ahol kommunista fasisztával ölelkezik a hatalom megszerzése érdekében – jelöltjei mögé, igaz, nem sok sikerrel, mert akkorát buktáztak Miskolcon is, hogy azt még a Holdról is látni.

A városi médiában kialakult helyzet persze nem az ott dolgozó, szakmailag jó teljesítményre képes újságírók miatt alakult így, hanem az utasításokat kiadó „szakemberek” tevékenysége következtében, akiknek annyi közük van a médiához, hogy láttak már újságáruskioszkot, és van otthon tévéjük. A legutóbbi Miskolci Naplóban publikáló városi médiacég – amúgy nem éppen minimálbért kereső – vezetője akár a beosztottai reménytelen helyzetére is utalhatott volna, amikor azt írta: „Mi meg csak kapkodjuk a fejünket, hogy a fizetésünk a hónap harmadik hetére elfogy.” Csak nehogy petíciót írjanak alá kilátástalan helyzetük miatt az ott dolgozók...

De odaát az sem vet fel hitelességi kérdéseket, hogy miközben – a munkavállalók béremelésről álmodnak – a cégvezetés a költségek megfogását tervezi, addig egy újabb régi harcostárs kúszik be a laphoz. Gondolván, a lenyugvó napnak is van ereje.

Mindezek ismeretében nekem az önkormányzat közleménye és a városi média irománya olyan, mintha a pedofil a gyermekvédelemről hadoválna. Hiteltelen!