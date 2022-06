Lezárult a Let’s Colour Településszépítő Egyesület idei pályázata, melyen elszürkült közösségi terek megújítására lehetett összesen 800 négyzetméterre elegendő beltéri vagy kültéri színes falfestéket nyerni. A 10 ezer fő alatti települések kategóriájában a nyúli Szülők Közössége – Pilinszky János Általános Iskola pályázatát, a 10 ezer fő feletti települések közül pedig a Budapest XXIII. Kerületi Török Flóris Általános Iskola projektjét választotta győztesnek a szakmai zsűri.

A Let’s Colour Egyesület felhívásán idén is bármely hazai közösség vagy társadalmi csoportosulás elindulhatott, amely tevékenyen részt akart vállalni környezete megszé­pítésében. A szervezők nagy örömére a korábbi évekhez hasonlóan az idei pályázat iránt is rendkívül nagy volt az érdeklődés. Harminchét hazai településről összesen negyvennyolc pályázat érkezett az ország minden pontjáról – köztük Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből is több helyről –, a projektekre pedig összesen 18 ezer szavazatot adott le a közönség.

„Évről évre csodálattal tölt el bennünket, hogy pályázatunk milyen nagy erejű összefogásra ösztönzi a helyi közösségeket. Az idei pályázatok színvonala és a projektekre leadott több ezer szavazat is rendkívüli csapatmunkáról tesz számunkra tanúbizonyságot a közösségek részéről, mi pedig nagyon örülünk annak, hogy színesebbé tehetjük a mindennapjaikat” – mondta Nagy Gergely, az egyesület szóvivője.

A pályázat kategóriánkénti győzteseinek jutalma idén is Dulux mélyalapozó és színes falfesték, emellett a főnyereményhez tartozik még a professzionális designtervek elkészítése, szakértők biztosítása és a festés teljes megszervezése is, így a közösségeknek csupán az önkéntes festőket kell biztosítaniuk. A pályázat nyerteseivel történő egyeztetések megkezdődtek, a festéseket legkésőbb 2022. augusztus 15-ig kell megvalósítaniuk a helyi közösségeknek.

Színesebb lesz a világ

A nyúli és soroksári kategóriagyőztesek mellett a hagyományoknak megfelelően az alábbi döntőbe jutott, de nem nyertes pályázók ezúttal is 50-50 liter Dulux festéket kaptak vigaszdíjként: Legyen színesebb a világ! – Tüskevár Alapítvány, Miskolc; Vidám falak, boldog gyerekek – Fiáth János Általános Iskola Szülői Munkaközösség, Töltéstava; Álmodtunk egy világot magunknak! – Bocskai István Általános Iskola, Biharkeresztes; Együtt színezzük újra! – Vasvári Pál Általános Iskola, Székesfehérvár.

(A borítóképen: Egy megvalósított korábbi nyertes pályázat)