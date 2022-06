Kipróbálhatták játékos feladatokon keresztül az újraélesztés fontos fogásait, szimulált körülmények között megismerkedhettek a szívkatéterezés és például az ultrahangvizsgálat alapjaival, és egyebek mellett kipróbálhatták magukat sebészként is, természetesen olyan eszközök segítségével, amelyekkel ennek a szakmának az alapjait kockázatok nélkül lehet elsajátítani.

Ez utóbbiba dr. Mátyás Lajos érsebész, osztályvezető főorvos vezette be a civileket. A műtő szabályait mindenkinek be kellett tartania, vagyis átöltözés, komoly bemosakodás előzte meg a látogatást. – Megtanultuk, hogyan kell bemosakodni a műtőbe, a műtőtermi beöltözést, hogyan kell sterilen izolálni egy beteget, kisebb műtétet is elvégeztünk, aztán pedig a sebzárást, a bőrvarratokat gyakoroltuk – foglalta össze dr. Mátyás Lajos érsebész, osztályvezető főorvos.

Osváth Tibor színész és bohócdoktor is tagja volt ennek a laikus csoportnak. Ő évek óta ötletgazdája, szervezője és kivitelezője is egy civil kezdeményezésnek, amelyben az összegyűjtött pénzadományból a GYEK kis betegeit segítik. A központi műtőben ő is átöltözött, bemosakodott, és kipróbálta, hogyan kell használni a sebészeti varrótűt. – Nagyon nehéz volt! Én azt hittem, hogy megtanultam varrni a katonaságnál, de itt leizzadtam, folyik rajtam a víz! Annyira átéléssel csináltam, pedig egy szivacskocka volt előttem!

Botka Klára a Magyar Rákellenes Ligát és a Miskolci Gráciákat képviselte. – Nagyon érdekes volt ez a program, mert az ember bepillantást nyerhetett abba, hogy amikor idekerül, előtte mit csinálnak vele. Felelősségteljes munkájuk van a műtősöknek és az orvosoknak is – foglalta össze tapasztalatait.

A Magyar Rákellenes Ligát képviselte Virág Judit is, aki szerint azért is volt hasznos számára ez a tapasztalat, mert a betegeknek is be tud majd számolni arról, milyen összehangolt és precíz az ellátás.

– Ez egy hangulat volt, amit most megláthattak a résztvevők, de azért itt mindig kőkemény munka folyik. Ez egy hivatás, ami kívülről szemlélve érdekes, belülről pedig nagyon kemény – emelte ki dr. Büdi László onkológus sebészfőorvos, aki jelenleg a kórház orvosigazgató-helyettese. – A volt főnököm mondta, hogy operálni mindenki meg tud tanulni, de nem lesz mindenkiből jó sebész, ugyanis ennek a lényege a gyors döntésképesség, a gyors felismerés és reakció. Összefogni az egész műtétet, ez nagyon nehéz, és jó sebész csak abból lesz, aki alkot! – tette hozzá. – Itt 6-8 órás műtétek is vannak, közben – ahogy azt a résztvevők is tapasztalhatták – nem lehet megvakarni az orrunkat, nem lehet megtörölni a szemünket, ezt a műtősnő csinálja –, vagyis nagyon komoly állóképesség kell hozzá – fejtette ki dr. Büdi László, aki több mint 20 évig végzett operációkat, majd onkológusként dolgozott.

Arra a kérdésre, hogy mitől függ, hogy valaki meggyógyul, valaki pedig meg nem, azt válaszolta: – Időben kell jönni! Minden bajt megelőzni sokkal egyszerűbb, mint orvosolni, ezért is fontosak a szűrővizsgálatok.

(A borítóképen: A látogatók belepillanthattak a sebészek felelősségteljes munkájába is)