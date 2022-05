Új játszóteret adtak át a napokban Rudolftelepen, amely nagy örömöt jelent a helyi gyerekek és kisgyermekes szülők számára. A fejlesztés közel 5 millió forintból valósult meg a Magyar Falu Program keretében, amiért Zilahy Zoltán, a település polgármestere Demeter Zoltánnak, a térség ország­gyűlési képviselőjének is köszönetet mondott. Mindketten jelen voltak a 2022. május ­19-ei szalagátvágáson.

Hiánypótló a játszótér

– Bár ez a kevésbé nagy beruházások közé tartozik, de mi nagyon fontosnak tartjuk. Ugyanis több évtizede nem volt közterületi játszótér Rudolftelepen, pedig nagy szükség lett volna rá. Mind a közösségépítésben, mind a gyermekek fizikai és mentális egészségének megtartásában kiemelt szerepe van a térnek – mondta Zilahy Zoltán. – Korábban az apróságok legtöbbször egy kisebb betonlapon játszottak, ami egyáltalán nem volt alkalmas helyszín arra, hogy lekössük őket. Gondolkodtunk abban is, hogy mi magunk készítünk játszótéri eszközöket, de azt a jelenleg érvényben lévő uniós jogszabályok keretében nem tudtuk volna megvalósítani. Úgyhogy nagyon örültünk a lehetőségnek, hogy a Magyar Falu Programban tudtunk pályázni és nyertünk. Hálásak vagyunk Magyarország kormányának és országgyűlési képviselőnknek, hogy lehetővé tették ezt.

A játszótér a központban, frekventált helyen, egy önkormányzati területen található.

– A képviselő-testülettel az az elképzelésünk, hogy próbáljuk összehúzni és frekventált helyre, egy 50 méter sugarú körbe tenni a közösségi tereket. Most körülbelül 400 négyzetméteren helyeztünk el nyolc játszótéri eszközt. A nagy érdeklődésre való tekintettel 14 évben maximálnunk kellett a használók korhatárát. A jövőben szeretnénk műfüves focipályát is kialakítani a játszótér mellé, de a művelődési ház szintén a közelben van. Emellett az önkormányzat még önköltségen létrehozna egy strandröplabdapályát is. Szeretnénk, hogy minden korosztály megtalálja a számára megfelelő szórakozási lehetőséget – részletezte a polgármester.

Dinamikus fejlődés volt tapasztalható Rudolftelepen az elmúlt három évben.

– Büszkén mondhatom, hogy mióta 2019-ben lehetőséget kaptunk a település lakóitól, azóta rengeteg fejlesztésen ment át Rudolftelep. Egyre többen költöznek ki hozzánk fiatalok és gyermekes családok, és az ingatlanok értéke is többszörösére növekedett. A játszótér átadása óta már azt is birtokba vették. Reggel 8-tól este fél 9-ig tele van a tér. Számomra öröm volt látni, hogy mennyi gyermek él a községben, és a szülők részéről is rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. Lényeges szempont, hogy ha egy család leviszi a gyermekét a játszótérre, akkor kicsik és felnőttek között is új kapcsolatok, barátságok születhetnek, miáltal a helyi közösség is épül – fejtette ki Zilahy Zoltán.

