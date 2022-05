A lényeg, hogy „titkos helyen” járhattak, jelentette ki egyikük a laktanya udvarán.

Megteltek a parkolók

A Miskolc városi gyermeknapot vásári forgatagként idén a Lovagi tornák tere előtti vásártéren rendezték meg. A környezet, a Diósgyőri vár miliője tökéletes választás. Megközelíthetőség szempontjából viszont maga a tragédia. A vár melletti parkolók pillanatok alatt megteltek, autós apukák keringtek tanácstalanul szabad helyet keresve a környező utcákban, eligazítást viszont nem kaptak senkitől, merre induljanak szerencsével parkolóhelyet találni. A türelmet igencsak próbára tevő helykeresést persze áthidalhatták volna azzal, hogy a városi közösségi közlekedés járataival érkeznek, csakhogy annak menetrendjét nem igazították az eseményre várható vendégsereg számához. Aki pedig a hétvégén húszpercenként közlekedő villamost választotta, már utazás közben ízelítőt kaphatott arról, mi vár rá a vásártéren. A vár építési munkálatai miatt ugyanis az onnan nyíló parkolók területét a balesetveszély elkerülése miatt le kellett zárni, az így szűkösebbé vált területre pedig a családok mellett a játék- és büfészolgáltatókat is be kellett préselni. A Lovagi tornák tere, amelynek területe talán még nagyobb is lehet, mint a vásártér, lezárva. Csak a mellékhelyiségeket és az épület vár felőli füves-dombos részét nyitották ki. A ház maga üresen kongott.