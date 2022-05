Családi okokra hivatkozva május végével távozik tisztségéből dr. Bolvári-Takács Gábor, a sárospataki központú Tokaj-Hegyalja Egyetem megbízott rektora, aki az egyetem tavaly augusztusi megalakulása óta volt a pozíciójában. Őt június elsejétől várhatóan dr. Horváth Ágnes történész-politológus váltja, aki a felsőoktatás különböző területein szerzett évtizedes tapasztalattal rendelkezik, egy ideig az egri Eszterházy Károly Egyetem rektorhelyettese is volt. Külön erény lehet a tavaly megalakult, még az építkezés fázisában levő sárospataki egyetem esetében intézményszervezői rutinja és külkapcsolati tőkéje is – közölte lapunkkal dr. Stumpf István, az egyetemet működtető alapítvány kuratóriumának elnöke.

Kiemelte: dr. Bolvári-Takács Gábor április elején jelezte, hogy családi okok miatt a továbbiakban nem tudja ellátni a rektori feladatokat. Hozzátette: hálával tartoznak a távozó rektornak azért, mert elindította az egyetemet, megkezdte a tantárgystruktúra kialakítását, és beillesztette az intézményt a helyi társadalomba. A kuratóriumi elnök aláhúzta: dr. Horváth Ágnes kinevezéséről hétfőn dönt a fenntartó kuratórium. A kijelölt rektor erősségei közé tartozik a közösségszervezés, a kapcsolatok építése és a közéleti akadémiák működtetése, amelyek rendkívül hasznosak az egyetem további építkezése szempontjából – emelte ki dr. Stumpf István. Beszámolt arról is, hogy az őszre tervezett szőlészeti-borászati konferenciájukkal már a nemzetközi színtérre is „beköszönnek”. Reményeik szerint ősszel a dijoni egyetemmel közösen el tud indulni wine business posztgraduális képzésük angol nyelven, javarészt francia professzorokkal, az új rektor már ezek beindításában is hatékonyan részt tud venni – fogalmazott.

Az elnök tájékoztatása szerint változás lesz az intézményt fenntartó kuratóriumban is, ugyanis dr. Bolvári-Takács Gábor felajánlotta lemondását ebben a grémiumban is. Helyére dr. Stumpf István dr. Herbst Árpádot, a Metropolitan Egyetem alapítóját, szervezőjét javasolja majd. Ott szerzett intézményépítői tapasztalatai a Tokaj-Hegyalja Egyetem esetében is hasznosulnak majd – tette hozzá az alapítvány elnöke.



(A borítóképen: Dr. Bolvári-Takács Gábor, dr. Kelemen Judit rektorhelyettes és dr. Stumpf István a Lorántffy-szobor koszorúzásán | Fotó: Bódisz Attila)