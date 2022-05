Hernádszurdok. A fejlesztések terén nagyot lépett előre Hernádszurdok, és folytatják a korábbi években bevált programokat is – mondta el Gyermán János, a település polgármestere. Ebben a folyamatban elsősorban a szociális földprogram, újabb elnevezésén a családi porta­program megvalósítása szerepel, amelynek keretében a magasabb összegű pályázati támogatásnak köszönhetően 2021-ben először nyílt lehetőségük a sertéstartásra az arra rászorulóknak. Sikeresen pályáztak a már hagyományosnak mondható szociális tűzifa beszerzésére, ezzel is segítették a falu nehéz helyzetben lévő családjait.

Megújult a főutca

A kiemelt fejlesztéseik között említette a polgármester a Magyar Falu Program keretében megvalósult orvosi eszközbeszerzést, amelynek összértéke közel 3 millió forintot tett ki. Nagy szükségük volt egy pótkocsira is, amelyet a kommunális eszközbeszerzés keretében vásároltak meg. Erre támogatásként 3,5 millió forintot nyertek. A járművet a már meglévő traktoruk segítségével ki is tudják használni többek között a településfenntartási feladataik végrehajtása során. Ugyancsak sikeresen pályáztak, majd nyertek 15 millió forintot tavaly egy falugondnoki szállítójárműre, így új kisbusz áll a lakosság rendelkezésére és az önkormányzati munka segítésére. A kommunális eszközbeszerzési pályázaton nyert összegből szárzúzó, padkakasza, gödörfúró és műtrágyaszóró vásárlását valósították meg. Régóta gondot jelentett a község főutcájának leromlott állapota. Több mint tízéves lemaradást pótolva azonban 2021-ben elérték, hogy pályázati pénzből megvalósult a Rákóczi út felújításának első üteme: kátyúmentes, új útburkolatot kapott a teljes útszakasz fele. Az idén pedig egy újabb pályázattal a teljes útszakasz megújul. Jelenleg a papírmunkáknál tartanak, de hamarosan kezdődik a kivitelezés is. „A fejlesztések a kormány által támogatott és kiírt pályázatokból valósultak meg. Saját forrásból, önerőből ezeket a feladatokat nem tudtuk volna megoldani” – fejtette ki Gyermán János, aki a jövőről elmondta: szeretnék megoldani a faluház épületének energetikai korszerűsítését is, de egyelőre nem találtak tervezőt a pályázat műszaki tartalmának elkészítéséhez.

(A borítóképen: Gyermán János mutatja, eltűnnek az úthibák | Fotó: PH)