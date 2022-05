„Ha borúsabb az idő, képtelenség olvasni a szobában napközben” – mondta az egyik földszinti lakó, aki egyike azoknak, akik aláírták azt a levelet – összesen heten –, amelyben szerkesztőségünktől kértek segítséget. A „hatalmas fák miatt olyan sötétség van a lakásokban, hogy nappal is lámpát kell gyújtani” – fogalmaztak.

Felkerestük a Gálffy Ignác utca 28. szám alatt lakókat. Szerintük gallyazni kelleni, ezt többször kérték már levélben és személyesen is a Városgazdától. Egy hivatalos levelet is megmutattak, amelyben azt írta még tavaly februárban a városi cég, hogy „2021. szeptember 1-je után fogják leghamarabb elvégezni a munkát a Gálffy Ignác utca 28. számnál”. Ezután levélírónk férje megvárta a hivatkozott időpontot, és tavaly ősszel is felkereste a céget, hogy érdeklődjön, mikorra várható a gallyazás. A felelet az volt levélírónk szerint, hogy „elfogyott a keret, nincs rá pénz”. „Nem tudom, hányszor érdeklődtünk, de a mai napig semmi nem történt” – fogalmazott a levél írója. „Nem azt kértük, hogy vágják ki a fákat, hanem hogy gallyazzák le!” – hangsúlyozta.

Megkerestük a városházát, a Miskolc Holdingot és a Miskolci Városgazdát is, de lapzártánkig nem válaszoltak.

Tények

Kérdéseink a Miskolci Városgazdához

– Mikorra számíthatnak arra a Gálffy Ignác utca 28. szám alatt élők, hogy legallyazzák a fákat, amik miatt nappal is villanyt kell gyújtaniuk, ha borúsabb az idő?

– Milyen ütemterv és milyen szempontok alapján végzik a város növényzetének vizsgálatát, a szükséges munkák elvégzését?

(A borítóképen: A lakók szerint itt bizony lenne mit ritkítani | Fotó: PN)