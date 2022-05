Az Ukrajna elleni orosz invázióra válaszlépésként meghozott szankciók, az egyes cégek működésére közvetetten ható kormányzati döntések hatására számos nemzetközi gyártó és kereskedő nagyvállalat számolta fel érdekeltségeit Oroszországban az elmúlt két hónapban.

A magyar vállalkozások egyelőre nem hagytak fel üzleti tevékenységükkel, noha az orosz–ukrán háború fokozódásával a működésüket nehezítő körülmények egyre halmozódnak és súlyosbodnak. A kint dolgozó cégek számára a külgazdasági tárca nem fogalmazott meg ajánlásokat, egyetlen követelmény számukra az, hogy az uniós szankciókat be kell tartaniuk. Ennek ismeretében, a kockázatok felmérésével minden társaság maga dönti el, milyen szinten tartja fenn vagy építi tovább gazdasági kapcsolatait, a külügynek ebbe közvetlen beleszólása nincsen – tudtuk meg Szekeres Istvántól, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara orosz tagozatának elnökétől.

Oroszországban most a gyártással, beruházással, építőiparral, vízgazdálkodással, egészség- és élelmiszeriparral foglalkozó vállalatoknak egyaránt ellátási gondjaik vannak. A nyugat-európai beszállítók nem tudják gördülékenyen biztosítani az alkatrész-utánpótlást a beruházásokhoz, felújításokhoz, és a logisztika sem vált egyszerűbbé. Komoly gondokat és fennakadásokat okoz, hogy Belorusszia nem engedi át az unióból érkező kamionokat, az orosz szállító járművek pedig nem jöhetnek az unió területére – sorolta.

Az orosz bankokat érintő korlátozások és tiltások egyelőre csak nehezítik a magyar érdekeltségű vállalkozások pénzügyi tranzakcióinak a lebonyolítását. Nem problémamentesen, de ez egyelőre megoldható számukra az ottani pénzpiacon jelen lévő OTP Bank és a Raiffeisen segítségével.

A kamarának nincsenek pontos adatai arról, milyen értékben van magyar vállalkozói tőke az orosz piacon, de Szekeres István példaként megemlítette, hogy folyamatban van a Molnak egy gumibitumen­üzem-építése, egészségipari befektetése az egri Sanatmetalnak, és öt évvel ezelőtt a saját cége is befektetett egy közös vállalkozásba. Miután kevés magyar vállalkozás van jelen, nem óriási, de nem is elhanyagolható befektetésekről van szó. Viszont egy olyan helyzetbe robbant be a háború, amikor igazán fejlődésnek indulhattak volna a gazdasági kapcsolatok. Az előző békeévben mintegy 800 milliárd forint értékben valósult meg magyar export az orosz piacon – emlékeztetett.

Igyekeznek fenntartani

A magyarországi vállalkozások mindkét háborúban álló országgal igyekeznek fenntartani a gazdasági kapcsolatot. A helyzet megítélésében azonban alapvető különbség, hogy Oroszországban nincs háború, és ott a nehézségek ellenére lehet dolgozni. Ukrajnában viszont a gazdaság működésének az alapfeltételei hiányoznak. Mesterséges korlátozások nincsenek, viszont problémát jelent a helyi fizetőeszköz, a hrivnya konvertibilitása, a vevők fizetőképessége, gond a kereskedelmi hálózatok működésének hiánya és a szállítás. Az ipar jelentős része pedig az ország keleti felére koncentrálódott, ami közel van a háborús övezethez.

„Oroszországban nem foglalkoznak azzal, hogy a vele hadban álló Ukrajnával Magyarország kereskedik, kivétel ez alól természetesen a fegyver lenne. Az ukránok azonban mindenért neheztelnek, ami szerintük a háború elhúzódását okozhatja, akár jogos, akár jogtalan az erre vonatkozó érvelésük” – érzékeltette a különbséget Szekeres István. Hozzátette: az Ukrajnában működő magyar cégek elleni barátságtalan megnyilatkozások meglátása szerint leginkább a nacionalista körökből származhatnak.

A politikai háttértől elvonatkoztatva úgy fogalmazott: az orosz vállalkozásokban és befektetőkben továbbra is komoly az együttműködési szándék a nyugat-európai és a magyar vállalatokkal. Igényük lenne a kapcsolatok újraindítására, még ha ezt az orosz politikai körök felé – egy esetleges retorziótól tartva – nyilvánosan nem is tudják megfogalmazni. Partnereik felé viszont jelzik a szándékaikat, de megértik az európai cégek óvatosságát.