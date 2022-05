Az elmúlt napokban a legtöbb helyen száraz, többé-kevésbé napos, mérsékelten meleg időben lehetett haladni a mezőgazdasági munkákkal, és az előttünk álló héten is kedvezően alakul az időjárás a növények fejlődése szempontjából.

A hőmérséklet rendben van

Bár az aranyat érő májusi csapadék főként zivatarokkal is kísért záporok formájában érkezik, így a területi eloszlásában nagy változékonyság várható, a legmelegebb órák hőmérséklete viszont az ország nagy részén 20 fok fölött alakul. Így a hőösszeg az eddiginél intenzívebb növekedésnek indul, és várhatóan csökkenni kezd a vegetáció lemaradása – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Tudnak haladni

Az áprilisi csapadék hatására az elmúlt hetekben gyors fejlődésnek indultak a növények. Az őszi vetések közül a kalászosok szárba szökkentek, a repce pedig virágzik. A kukorica és a napraforgó vetése is megtörtént már. A kapásnövényeinknek a csapadék mellett nagy szüksége van a hétvégén kezdődött melegedésre is az optimális fejlődéshez, valójában egy 40 milliméter körüli csendes eső lenne ideális, amiről tényleg elmondhatnánk, hogy aranyat ér – fejtette ki Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke.

Folytatódik a növényvédelem, és a barkó megjelenésével a rovarkártevők ellen is fel kell lépni. A legtöbb gyümölcs az ország nagy részén már elvirágzott, a cseresznyén már északkeleten is megjelentek a terméskezdemények, teljes virágzásban van az alma, és a birs is kezd virágozni. A folytatásban gomolyfelhős-napos, mérsékelten meleg időre van kilátás záporokkal, zivatarokkal.

Éjjel még lehet 6 fok

Pénteken és szombaton egy mediterrán ciklon hatására nagyobb területet érintő és nagyobb mennyiségű csapadékra van kilátás. Összességében a hét végéig területi átlagban 10–25 milliméter valószínű, de a csapadék jellegéből adódóan nagy területi változékonysággal. A hőmérséklet nem változik számottevően.

Éjszakánként 6–11 fok közötti értékek lesznek jellemzőek, napközben pedig 20–24 fokig melegszik a levegő, a hét második felében valószínű az északi és nyugati országrészben ennél kissé hűvösebb. A hőösszeg növekedése felgyorsul a héten, a sok­éves átlaghoz képest a hiány nem nő tovább, délen, délkeleten akár meg is szűnik.

(A kukorica és a napraforgó is földbe került már | Fotó: MW)