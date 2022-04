– A most felajánlott adományok is rendkívül hasznosak, hiszen a menekülő emberek ezeket nem tudták magukkal hozni, és a tartalékaik is elfogy­tak a háború kitörése óta. A munkatársaink pedig, akik között sok szociális munkás van, mentorálják a családokat. Igyekszünk integrálni őket a társadalomba, munkahelyhez segítjük őket, a gyerekeket óvodai és iskolai ellátáshoz, de kikapcsolódásra alkalmas programokat is szervezünk, és fontosnak tartjuk a traumatizált emberek mentális támogatását is – sorolta a regionális koordinátor.

(A borítóképen: Alakszai Zoltán és Tóth-Simon Károly az adományokkal)