„Nagyon szépen köszönöm az itt élőknek azt az óriási bizalmat, amivel megtiszteltek, külön köszönöm, hogy az elmúlt másfél év munkáját és közösen elért eredményeit szavazatukkal is értékelték. Köszönöm munkatársaimnak, segítőimnek és a településvezetőknek azt a rengeteg munkát, amivel segítettek az elmúlt másfél év során és a választási kampányban is. Az időközi választás óta elkezdett munkát tudom tovább folytatni, amelyet az itt élők már tapasztalhattak. Sok fontos és jó dolgot tudtunk elvégezni és elkezdeni, amely a választókörzet mind a 42 települését érintette. Pozitív meglepetés volt számomra, hogy Tiszaújvárosban is tudtam a kettes választókörben nyerni, amely egy nagyon fontos visszajelzés számomra". (Az Észak-Magyarország keddi számának, 2-es oldalán megjelent cikkben tévesen azt írtuk, két választókörben, a hibáért az érintettektől elnézést kérünk!)

"A 6-os számú választókörzet egy nagyon sokszínű terület, Tokaj-Hegyaljától, Zemplénen és Abaújon át egészen Tiszaújvárosig, amely többféle feladatot ad, és különböző megoldásokat kíván. A jövőben is kiemelten fontosak az infrastrukturális fejlesztések, a munkahelyek megtartása, illetve újak teremtése, és jelentős turisztikai fejlesztéseket is megvalósítunk, ezek pedig valóban meghatározzák a térség eljövendő száz évét” – mondta az Észak-Magyarországnak dr. Koncz Zsófia.





(A borítóképen: Dr. Koncz Zsófia. Fotó: Ádám János)