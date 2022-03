– Az óvóhelyek egy részét a hidegháború idején építették, a gyárterületen további 12 hasonló található – mondja Gergely András. Élesben szerencsére sosem használták. Kérdezzük, hányan fértek volna el benne, a menedzser szerint csak ebbe négyszáznyolcvanan. Az épületet járva a parancsnoki szobához érünk. A falon hatalmas térkép mutatja a területet, rajta az épületekkel, kísérőnk szerint a 60-70-es években készülhetett. Mutatja, melyek azok, amiket már lebontottak, melyek vannak még meg, melyeket lehetne hasznosítani.



Polgárvédelmi felszerelések



Ahogy körbejárunk az óvóhelyen, látjuk, több helyiséghez zuhanyzó, vécé tartozik, a termek olyanok, mintha évtizedek óta nem lépett volna be senki. Az egyik szobában gázmérőt látunk, a polcokon porosodó gázálarcokat, a másik teremben többdoboznyi van belőlük, a felirat szerint 1996- ban ellenőrizték őket utoljára. Egy másik helyiségben polgárvédelmi felszerelések: mentőmellények, hordágyak, van, ahol viharkabátok sorakoznak vállfákon, mára megmerevedtek, hordhatatlanná váltak. Akad terem, ahol üres vizeskannákat látunk. Rácsodálkozunk a vastag falakra is.



Látna benne fantáziát



– A szomszédunkban háború folyik. Mindenképp felmerül, ha szükség lenne rá, meg tudnák-e védeni ezek az óvóhelyek az ide betérőket.

– Nem hinném, hiszen be sem érnének ennyi idő alatt ide az emberek. Ez mára már csak emlék – válaszolja Gergely András. Megtudjuk még, az osztatlan közös tulajdon nagyon megnehezíti a gyárterület hasznosítását. Ő maga abban látna fantáziát, ha lépésről lépésre laknák be a vállalkozások a gyár területét akár ipari, akár kulturális jellegű hasznosítással, ez utóbbi az Egyedi gépgyár épülete kapcsán már többször felmerült. Az előbbire pedig jó példa a 40-50 cég, amely vasipari munkát folytat, de működik itt sírköves, mosoda, varroda, műanyagablak-gyártó cég is. Az útvonalak és a leágazások kijelölését egyébként már elindította a miskolci önkormányzat. Gergely András szerint nagyobb területek is eladók.

Nemrégiben ózdiak vették meg az acélművet, lebontják, valószínű, építenek majd a területen valamit.



(A borítóképen: Gergely András térképen mutatja a hajdani gyárat)