A háború elől Magyarországra menekülők száma csütörtökre jóval meghaladta a százezret, és a határ túloldalán egyre nő az átjutásra váró emberekből feltorlódott sorok hossza. A zömmel nőkből és gyermekekből álló tömeg – miután a 18–60 év közötti hadköteles férfiakat nem engedik ki az országból – akár többórás várakozás után lép be hazánkba. Az elhelyezésük és ellátásuk egyre gördülékenyebben megy, az iskolából kimaradó gyermekek helyzete azonban nem megoldott.

Erre reagálva a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Pedagógus Műhelye és a budapesti Piarista Gimnázium tanítást szervez a menekült fiataloknak. A fővárosba érkező családok elhelyezését követően indulhat meg az oktatás, ha szükségessé válik. Kezdeményezésükhöz már több fővárosi egyházi intézmény csatlakozott.

Érdeklődtünk, hogy a megyeszékhelyünkön működő iskolák is terveznek-e hasonlót.

A Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola igazgatójától, Pappné Orosz Klárától megtudtuk, hogy hozzájuk már érkezett is ilyen igény. Egy ukrán család három gyermekéről van szó, akiknél maga a befogadás nem is jelentene problémát, azonban csak ukránul beszélnek. „Három azonos korú gyermekről van szó, akiket együtt kellene elhelyezni egy osztályban. Elsőre ez nagyon nehéznek tűnt, hiszen nincsenek ukránul beszélő munkatársaink, de átgondoltuk, és megoldhatónak tűnik a dolog. A megoldás az lehet, hogy a normál tantárgyakra beülnek a többiekkel tanulni, a kifejezetten magyar tantárgyak helyett pedig például tanulhatnak magyart mint idegen nyelvet. Külön tanárral. Ez hasonló ahhoz, amikor külföldi vendégdiákunk van. Minél kisebbek a gyerekek, annál könnyebben megy” – mondta Pappné Orosz Klára.

A Lévay József Református Gimnázium igazgatójához, Ábrám Tiborhoz még nem jutott el ilyen felkérés vagy igény. „Szükség esetén természetesen megfontoljuk, hogyan tudunk segíteni. Nehézség, hogy nálunk olyan magas létszámúak az osztályok, hogy így is alig férnek el egy tanteremben. Az állami szervek már felmérték, hogy milyen kapacitásaink vannak, például kollégiumi szálláshelyek, tornaterem. Ha bármiben tudunk segíteni, állunk rendelkezésre” – ígérte az igazgató.

Traumatizáltak lehetnek

„Olyan tanulónk korábban is volt, aki Kárpátaljáról jött át, hogy itt érettségizzen, ezen a héten is felvettünk egyet a tizedik évfolyamba. A menekült gyerekekből limitált létszámot, ha nehezen is, mert hely tekintetében most is tele vagyunk, el tudnánk helyezni vagy közösségi programokat szervezni nekik. Gondolkodunk a segítségnyújtás lehetséges formáin, és figyeljük, merre mozdulnak el az események. Arra is tekintettel kell lennünk, hogy ezek a gyerekek traumatizáltak lehetnek, így speciális gondoskodást is igényelnek” – tájékoztatott P. Holczinger Ferenc SJ, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatója.

(A borítóképen: Érkező menekültek. A gyerekeket fogadják majd az iskolák)