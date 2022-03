Ünnepélyes keretek között átadták a Magyar Vöröskereszt új call centerét Miskolcon. Az épületben kapott helyett a Kézfogás Klaszter irodája is, amely a karitatív szervezet helyi kezdeményezése. A call center a Vöröskereszt alaptevékenységét támogatja, a véradásszervezést. A napokban a menekült­áradattal érkező feladatok teszik ki idejük nagy részét. A rendkívüli helyzetben helyt kell állniuk a határon és a befogadóállomásokon, de alaptevékenységüket is el kell végezni – mondta Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója.



Tavaly tavasszal jött létre a Kézfogás Klaszter, amely a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását segíti. Már akkor megfogalmazódott a call center gondolata is. A náluk dolgozó kollégák képzésen is részt vettek, ezért kompetenciáikat jól tudják majd alkalmazni máshol is – tudatta a megyei vezető. A call center öt megye összefogásával jött létre, ennek egy része van a miskolci központban. A projekt megvalósítását a megyei szervezet vállalta fel.



– A mögöttünk álló időszakban kiemelten fontos volt, hogy a véradás megfelelően, rugalmasan működjön, mert a járvány ideje alatt is szükség volt vérre az életmentő beavatkozásokhoz – mondta Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke.



Naponta 1800 véradóra lenne szükség, hogy hazánk vérellátása biztonságban legyen. Ez mindössze négy és fél deciliter vér egy véradó esetében, ezzel azonban három emberen lehet segíteni.



Több véradót érnek el



A Magyar Vöröskereszt az elmúlt tíz évben nagyon sokat tett azért, hogy új tevékenységekkel bővítse a feladatkörét – emelte ki Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. A call center feladata az, hogy telefonon keressék meg azokat a véradókat, akik már régebben nem adtak vért, és lehetőségük van konkrét időpontokra jelentkezni. Megváltozott munkaképességűek végzik a tevékenységet, és országosan szervezik a véradókat. Hazánk több megyéjében, távmunkában is dolgoznak telefonos kollégák. A Covid kapcsán nagyon megváltozott, hogyan kell toborozni a véradókat – hangsúlyozta a főigazgató. Az Országos Vérellátó Szolgálat is törekedett arra, hogy időpontra való jelentkezéssel csökkentse az egyszerre egy helyszínen lévő emberek számát. A megszólítás során kihangsúlyozzák, hogy kockázatmentes a véradás, a legnagyobb biztonsággal, körültekintéssel végzik. A kollégák pedig, akik ezt a munkát végzik, nyitottak és lelkesek – fejezte ki háláját Kardos István.