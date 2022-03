A fő szerepet a segélyszervezetek vállalják, de a jótékonysági civil szervezetek és a magánszemélyek is kiveszik a részüket a munkából. Gyűjtenek, adományoznak, és eljuttatják a segítséget oda, ahol a legnagyobb szükség van rá.

Olvasóinknak szeretnénk segíteni azzal, hogy összegyűjtöttük, melyik segélyszervezetnek miképp tudunk adakozni. A szervezetek képviselői többször is azt nyilatkozták, hogy számukra a pénzbeli adomány a legpraktikusabb, hiszen abból célzottan azt tudnak vásárolni, amire az adott helyen épp a legnagyobb szükség van.

Közel 300 millió

A hatalmas együttérzésről és összefogásról tanúskodik, hogy már 282 millió forint felett jár a közmédia Jónak lenni jó! elnevezésű gyűjtése. A civil szervezetek, magánszemélyek, cégek mellett művészek, sportolók, tudósok és szurkolók segítenek az ukrajnai háború miatt menekülőknek. Várják a további felajánlásokat a 1357-es nemzeti adományvonalra és annak számlaszámára: 11711711-22222222.

Adománygyűjtést hirdetett a Magyar Vöröskereszt is. Adományvonaluk: 1359, számlaszámuk: 10405004-00026548-00000009. A közleménybe írjuk ezt: humanitárius válság.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ukrajnában, Beregszászon is jelen van és segít, főleg azoknak, akik a körülmények és leállt közszolgáltatások dacára is helyben maradnak. A 11784009-20200776 számlaszámon várják az adományokat, valamint az adomanyozz.hu oldalon vagy a 1350-es vonalon.

Több mázsa élelem

Az Ökumenikus Segélyszervezet is országos adománygyűjtést hirdetett humanitárius segélyprogramjának támogatására. Él a segélyszervezet 1353-as adományvonala, melynek hívásával bárki 250 forinttal támogathatja a bajba jutott embereket. A szervezet pénzadományokat is fogad a www.segelyszervezet.hu oldalon, valamint az ott feltüntetett 11705008-20464565 számlaszámon.

A Magyar Református Szeretetszolgálat nemzeti összefogást hirdetett Ukrajnáért, már útnak is indított több száz kilónyi élelmiszersegélyt Beregszászba. Várják a további adományokat a 1358-as vonalra vagy a 10702019-85008898-51100005 számlaszámra. A közleménybe ezt írjuk: Nemzeti Összefogás.

A Katolikus Karitászt a 1356-os adományvonalon keresztül támogathatjuk hívásonként 500 forinttal, vagy utalhatunk a karitasz.hu oldalon.

A Baptista Szeretetszolgálat pénzgyűjtő akciójába a 1355-ös adományvonal hívásával (300 forinttal) vagy a 10918001-55555555-55555555 számlaszámra utalva (Ukrajna közleménnyel) csatlakozhatunk, sőt egy külön weboldalon is lehetőségünk van rá: https://www.baptistasegely.hu/adomanyozas.

Az ENSZ gyermekvédelmi szervezete a háború miatt szenvedő vagy nehéz helyzetbe került gyermekekért dolgozik. Pénzügyi segítséget nyújtani a weboldalukon lehet: https://unicef.hu/veszhelyzet-ukrajnaban.

Egészségügyi csapatokat, élelmet, vizet, ruhát juttatnak el a menekülteknek, valamint sátrakat, matracokat, takarókat.

Az ENSZ Ukrajnai Humanitárius Alapjának is lehet adakozni a fenti honlapon.

Önkéntesek, szálláshelyek

A Krisna-hívők megkezdik a menekültek étkeztetését. Részt vesznek azoknak az indiaiaknak az étkeztetésében is, akiket az anyaországuk Magyarországon keresztül akar kimenteni a háborús övezetből. A programot bárki támogathatja. Az Ételt az Életért Alapítvány számlaszáma 10300002-10631840-49020019, az adományvonalukat is lehet hívni: 13600, ezen a 33-as kódot kell beütni. Egy hívással bruttó 500 forintot adományozhatunk.

A Migration Aid menekülteket segítő szervezet önkénteseket keres az ukrán határra, hogy vizet, élelmiszert, esetleg ruhaneműt osszanak. Kisbuszokat is keresnek sofőrrel, akik el tudják szállítani a határról a menekülteket, valamint üzemanyagkártyákat is elfogadnak a benzinköltségekre. Szállást is keresnek menekültek részére. Az [email protected] e-­mail-­címen lehet jelentkezni.

Különböző Facebook-csoportok is alakultak a menekültek megsegítése céljából, azonban vigyázzunk, nehogy csalóknak adományozzunk!

(A borítóképen: Megmozdult egész Magyarország, sokan, sokféleképpen próbálnak segíteni)