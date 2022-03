Veszélyes hulladék tárolására is alkalmas hulladékudvar épül Sárospatakon az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás kezdeményezésére. A beruházásról tartottak tájékoztatót a helyszínen.

– A létesítmény a helyi iparterület közelében készül el, ahol nem zavarja a lakókat – közölte Aros János, a város polgármestere. Emlékeztetett rá, hogy már működött hulladékudvar Sárospatakon a Kommunális Szervezet udvarán, ám – bár a létesítmény megfelelt minden jogszabályi előírásnak – zavarta a szomszédokat. Éppen ezért évek óta szeretnének kialakítani egy modern hulladékudvart egy mindenki számára elfogadható helyszínen. Erre most az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás úgynevezett gördülő fejlesztési tervének keretében nyílt lehetőség – mondta. A pénzügyi feltételeket tavaly sikerült megteremteniük, idén pedig elindulhatott a kivitelezés is – tette hozzá a polgármester. Az új hulladéktároló létesítmény minden igényt kielégít majd, még veszélyes hulladék tárolására is alkalmas lesz. Aros János megemlítette: a város lakosságának egyre nagyobb hányada gyűjti szelektíven a hulladékot. Mindezeken túl reményei szerint az illegális szemétlerakás visszaszorításában is jelentős szerepet játszik majd a hulladékudvar.

Egy ilyen lehetőség tudatosabb hulladékkezelésre is ösztönzi a helyi lakosokat

- Dr. Hörcsik Richárd

Megjegyezte: bár eddig is minden feltétel biztosított volt ahhoz, hogy mindenki korrekt módon szabaduljon meg feleslegessé vált holmijaitól, mégis néhányan az erdők szélén, vízfolyások mentén helyezik el a szemetet. A polgármester reméli, előnyt jelent majd, hogy a rossz hűtőszekrényt, bútort vagy más egyéb eszközöket már nem a 12 kilométerre található sátor aljaújhelyi hulladékudvarba kell elszállítani, hanem elhelyezhető helyben is. Hozzátette: a beruházásra bruttó közel 150 millió forint áll rendelkezésre.



December a határidő



Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője szerint a hulladék megfelelő kezelése több tekintetben is fontos Sárospatak térségének. Ezek között az egyik legfontosabb a turizmus, hiszen tiszta környezet nélkül nincs minőségi idegenforgalom – fogalmazott. Véleménye szerint ezzel együtt egy ilyen lehetőség tudatosabb hulladékkezelésre is ösztönzi a helyi lakosokat. Megerősítette: az egykori vásártér megfelelő hely a hulladékudvar megépítéséhez, ugyanis nincs lakókörnyezetben, vagyis a polgárokat nem zavarja az ott folyó tevékenység.

Nagy Attila, a kivitelezést végző DHJ Építő Kft. műszaki menedzsere, az építés irányítója a beruházás műszaki tartalmáról adott tájékoztatást. Kifejtette: a létesítmény ezer négyzetméteres alapterületű lesz, a veszélyes és a szelektív kommunális hulladék gyűjtésére és ideiglenes tárolására is alkalmas lesz. A területet bekerítik, és megépítik az ott dolgozókat szolgáló szociális blokkal ellátott irodaépületet. Hozzáfűzte: a kivitelezéssel megfelelő ütemben haladnak, az alapterület betonozásával már elkészültek, még a bekötőút, a kerítések és a szociális épület kialakítása van hátra. A teljes beruházásnak idén decemberig kell elkészülnie – tette hozzá a műszaki menedzser.



(A borítóképen: Aros János, dr. Hörcsik Richárd és Nagy Attila a tájékoztatón)