Az elsők között reagált az Ukrajnában kitört háborúra a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) a Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség (MÁTSZ) tagszervezeteként és közreműködésével. Elsősorban a menekültekkel érkezett társállatok megsegítésére fókuszáltak.

– Négy nappal a háború kitörése után elindultunk, hogy a saját szemünkkel tájékozódjunk az ukrán határon. Vásárosnaményban egy benzinkútnál találkoztunk először gazdis kutyusokkal, amelyek ölben vagy pórázon voltak a gazdájuk mellett – idézte fel Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány elnöke.

Tápadomány több napra



A MÁSA csapata Beregsurány felé indult a határátkelőhöz, innen pedig a záhonyi vasút­állomásra.



– Záhonyban szembesültünk a helyzet komolyságával. Több tucat gazdi jött velünk szembe, aki kutyáját vagy cicáját is magával hozta a bizonytalan helyzetből, de a hosszú útra minimális idő alatt kellett felkészülnie. A kis kiszerelésű tápokra mutatkozott a legnagyobb igény, amikhez alapítványunk a MÁTSZ segítségével jutott hozzá. Napnyugta után a záhonyi művelődési ház adománygyűjtő pontjára siettünk, ahol napokra elegendő állateledelt helyeztünk el. Az utánpótlásról is gondoskodtunk mindkét település önkormányzatának raktárában. Egy másik alkalommal Ungvárra, a határ túloldalára sikerült saját transzporttal eljuttatnunk több raklapnyi tápot. Kaptunk visszajelzést, hogy Odesszába és egy árva gyerekekkel foglalkozó szolyvai női kolostorba jutott el a tápadományunk – számolt be az alapítvány elnöke.

Állatorvosi önkéntesség



Záhonyban a Nébih által kialakított állategészségügyi állomáson is jártak.



– Megtudtuk, hogy átlagosan napi 50 kisállattal érkező rászoruló lépi át a határt. A kedvencek az állomáson ingyenes veszettség elleni oltásban és chipelésben részesülnek. Tudomásunk szerint azok az állatorvosok, akik itt dolgoznak, önkéntesen végzik a munkájukat. Budapesten körülbelül 40-50 állatorvosi rendelő vállalta, hogy kiállítja a társállatokkal érkező menekülteknek a szükséges papírokat a továbbutazáshoz. Láttuk, hogy a Nyíregyházi Állatkórház szintén bekapcsolódott ebbe a munkába. Kaptunk róla híreket, hogy a bombatámadások miatt sok háziállat ijedtében megszökött, és keresi őket a gazdájuk. A tömeges menekítés azonban egyelőre nem támogatott – mondta Nyina.



A közeljövőben a román határra is készülnek, és hasznos felszereléseket gyűjtenek.

Szájkosarakat várnak



– Sokan bevásárlószatyrokban hozták magukkal négylábú barátaikat. Több helyre azonban csak tárolóedényekkel lehet bevinni az állatokat. A magyar tömegközlekedésen pedig a kutyák kizárólag szájkosárral utazhatnak. Adományban fogunk kapni hordozókat, viszont kis méretű szájkosarakra még szükségünk lenne. A következő állomásunk valószínűleg Csengersima lesz, mert a háborús területekről érkezők könnyebben eljutnak Románia keleti részéhez – magyarázta az állatvédő.

(A borítóképen: A határon segítettek a MÁSA-sok, a táblával Kisfalvi Nyina látható)