Már szinte minden lakásvásárlásnál érzékelhető az állami támogatás, vagy annak hatása. Ahogy az is világossá vált, hogy az emberek rendelkezésére álló állami támogatások és kedvező hitelek sokaságában egyre nehezebb eligazodni – állapította meg egy friss kutatás.

Értékes a személyes tanácsadás

Ezért felértékelődött a hitelszakértők személyes tanácsadása és az olyan ügyféltámogató internetes programok segítsége, mint például a Hitelintéző szolgáltatás, amelyet az ingatlankereskedelemmel foglalkozó csoport szakemberei fejlesztettek. A program segítségével a hitelből vásárolni szándékozó vevők néhány adat megadása után minden ingatlanhirdetésnél látják, hogy az összes rendelkezésükre álló állami támogatást és a piaci hiteleket is figyelembe véve, meg tudják-e vásárolni az adott ingatlant.

Az árak emelkedése magával hozza, hogy egyre több hitelre van szükség a vásárláshoz - Pusztaszeri István

„A lakáshitelek átlagos hitelösszege egy év alatt 8,7 millió forintról 9,7 millió forintra emelkedett. A hiteligénylők számára egyre fontosabbá válik, hogy naprakész ajánlatok összevetésével a legjobb finanszírozási megoldást találják meg. Kiváltképp igaz ez most, amikor a jegybanki kamatemeléseket követve a bankok szinte hetente emelik a hitelek kamatát” – hívta fel a figyelmet Radimeczky Géza, a fejlesztésben részes money. hu ügyvezető igazgatója.

Fix kamatozás

Az elmúlt hónapokban a hazai ingatlanárak jelentős növekedését lehetett tapasztalni, s a várakozások szerint az áremelkedés az idén az új lakásoknál bizonyosan két számjegyű lesz, míg a használt lakások árában is legalább 5-10 százalékos növekedés várható. Mindez azt jelenti, hogy egyre több vásárlónak kell hitelt felvennie ahhoz, hogy a vágyott otthon elérhető legyen számára. A Központi Statisztikai Hivatal adatai is a hitelfelvételi kedv erősödését mutatják: 2021. első félévében a lakásvásárlások 55 százalékát valamilyen kölcsön felvételével oldották meg a vásárlók, míg 2016-ban még csak alig 40 százalék volt ez az arány.

„Rövid idő alatt 2-3 százalékos kamatemelkedés volt, ez nyilván számít, de nem vette el a hitelfelvevők kedvét. Még így is sokkal kedvezőbb, mint tíz-tizenöt éve. Most még a fix kamatozású hiteleket érdemes felvenni, amelyeknél a kamatok nem változnak” – mondta el érdeklődésünkre Pusztaszeri István, a miskolci Demeter Ingatlaniroda hitelügyintézője. Hozzátette: „az árak emelkedése magával hozza, hogy egyre több hitelre van szükség a vásárláshoz. Miskolcon jelenleg emelkedőben van a tégla- és panellakások, valamint a kertes házak ára is. Különösen a belvárosi vagy ahhoz közeli részeken. De a jó állapotú panelek az Avason is kelendőek. Diósgyőr még valamennyivel olcsóbb. A Győri kapuban azonban már emelkedő a tendencia.”

Valós segítség a vásárláshoz

A szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az irányárak és a valós értékesítési árak között a rés is nagyobb lett. A kereslet-kínálat a városban nagyjából egyensúlyban van, ezért lehet alkudni. Jó hírnek vehetjük, hogy a sokféle állami támogatás miatt az árak ugyan felfelé tartanak, de nem olyan mértékben, hogy „elvigyék” a támogatások jelentős részét.

Tehát ezek a pénzek valós segítséget jelentenek a lakáshoz jutásban. Mivel több támogatás ebben az évben lejár, sokan igyekeznek még kihasználni ezeket, hiszen kiváltható velük az önrész és a hitelek egy része. A tavaly év végi dömping után most év elején még kevesebb a hirdetés, de aki akar, az tud ingatlant vásárolni Miskolcon. Pörög a piac, a reális áron kínált ingatanok gyorsan elkelnek – hívta fel a figyelmet Pusztaszeri István.

(A borítóképen: 2021. első félévében a lakásvásárlások 55 százalékát valamilyen kölcsön felvételével oldották meg a vásárlók, míg 2016-ban még csak alig 40 százalék volt ez az arány)