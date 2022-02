Miközben ezeknek a platformoknak az üzemeltetői folyamatosan azt mondják, hogy összekötik az emberiséget, aközben egy jól kitalált üzleti modell szerint működnek. Erről is beszélgettünk a Cambridge-i Egyetem tanárával, Calum T. Nicholsonnal, aki legutóbb a Mathias Corvinus Collegium miskolci központjának meghívására érkezett a borsodi megyeszékhelyre, hogy ebben a témában előadást tartson.

A közösségi média megjelenése milyen változásokat idézett elő társadalmunkban?

Az emberiség történelmében mindig voltak újítások, felfedezések, minden egyes alkalommal kicsit elfeledkezünk arról, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz, hogyan legyünk ismét empatikusak, beleérzők. Ez bekövetkezett akkor, amikor a nyomtatott sajtó megjelent, vagy amikor a rádió és a tv, de akár az ókori görög társadalom változásait is említhetjük.

Mi változott meg ebben a században?

A legszembetűnőbb különbség a gyorsaság. A Covid-járvány alatt sokat beszélünk a fertőzésről, a vírusfertőzés azonban nemcsak biológiai lehet, hanem mentális is. A közösségi média abból a szempontból hozott változást a nyomtatott sajtóval szemben, hogy most már bárki másodpercek alatt el tudja érni az összes embert. Ugyanakkor a szociális média az ideológiafertőzés eszköze is lehet, ugyanúgy, ahogy ma egy repülőgép hordozhatja virológiai értelemben a fertőzést, ami így nagyon gyorsan elterjedhet. Rendkívül polarizált társadalmakban élünk, és az ideológiák terjedésének sebessége az, ami még szembetűnőbb napjainkban.