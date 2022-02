A korábbi munkaerőhelyzet – több okból is – jelentős változáson ment át. Átalakult a munkaerőpiac, a kínálati helyzetet felváltotta a kereslet dominanciája. A bővülő gazdaság mellett a pandémia is speciális hatással volt sorsára. Az elnéptelenedő szakmákat nehéz újra feltölteni, megtalálni az akár több évtizedes gyakorlattal rendelkező eltávozók helyett a friss, ütős munkaerőt. Nem pusztán agysebészekből mutatkozik hiány, hanem sofőrök, kétkezi munkások, a legkülönbözőbb szakmák képviselői is válogathatnak a lehetőségekben. A technológiai fejlesztés bizonyos határok között csökkentheti az élőmunkaigényt, de ez még nem a robotkorszak.

Kulcskérdés a fiatalok pályaorientációja, az, hogy az érdekeltségi rendszer az egyes ágazatok fejlődését is szolgálja. A sokat emlegetett életpályamodell stabil felvázolása fontos, evidenssé válik az élethosszig tanulás, a legfrissebb tudás megszerzésének igénye. A biztos elfoglaltság mellett persze az is lényeges – erre is van törekvés –, hogy a munkabér, a munkaerő ára ne csak „cincogjon” zsebükben.