A Miskolci Egyetem hatalmas LED-fala nem kerülhette el a figyelmét a látogatónak, bármelyik bejáraton is érkezett az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításra a budapesti Hungexpo A pavilonjába a múlt héten csütörtöktől szombatig. Az intézményt és Miskolc városát népszerűsítő videók megállás nélkül mentek a központi helyen elhelyezett óriás kijelzőn.

Miskolc felülről

Több tízezer diák fordult meg a nemzetközi oktatási szakkiállításon idén. A tavalyi online verzió után a járványügyi szabályok betartása mellett 2022-ben szerencsére személyesen is elmehettek a diákok az Educatióra, aminek a Miskolci Egyetem is élvezte az előnyeit.

„A legszebb campus” címet birtokló Miskolci Egyetem standja idén mintegy 150 négyzetméteren terült el. Ekkora helye még nem volt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felsőoktatási intézménynek. Az egyetem karainak információs pultjai mellett bemutatkozott a Formula Racing csapat és természetesen az általuk épített versenyautó. Az egyetemi sportközpont jóvoltából pedig egy versenybringa és egy kivetítő segítségével mindenki tekerhetett pár kilométert élethű környezetben. Miskolc város felett egy VR-szemüveg segítségével „repülni” is lehetett. Minden adott volt ahhoz, hogy vonzó legyen a bemutatkozás a fiatalok számára.

Szilágyi Roland, az egyetem oktatási rektorhelyettese, aki mindhárom napon jelen volt az eseményen, arról beszélt, hogy a Covid-helyzet miatt tartott a kevesebb látogatótól, de szerencsére nem lett igaza. Mindennap volt csendesebb időszak is, de egyébként folyamatosan hömpölygött a tömeg a miskolci stand előtt.

A jövő a tudományokban

„Minden elfogultságom ellenére azt kell mondjam, hogy az impozáns megjelenésünk vonzotta az érdeklődőket. Péntek délelőtt voltak pillanatok, amikor annyian voltak, hogy még mi is alig fértünk el egymás mellett”, fogalmazott Szilágyi Roland rektorhelyettes.

Pecsmány Péter tudományos munkatárs arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi évekkel ellentétben egyre több volt az olyan végzős diák, akik pontos elképzeléssel érkeztek a kiállításra és akik inkább már csak a részletek iránt érdeklődtek.

„Amit viszont jó volt tapasztalni, hogy a műszaki karok is nagyon népszerűek voltak. Ami pedig még inkább reményt keltő, hogy egyre több lány fontolgatja a mérnöki pályát. És azt hiszem, amennyiben vonzónak találják a reál tárgyakat, akkor teljesen igazuk is van. Örömmel láttuk, hogy a világ természettudományos megismerése sokakat vonz. Ebben pedig van jövő!” – tette hozzá Pecsmány Péter.

Rákapcsoltak az innovációra

Az egyetemet fenntartó alapítvány felkérésére Hornyák Loránd, a Tudományos és Innovációs Park vezetője, a Miskolci Egyetem Technológia és Tudástranszfer Igazgatóságának igazgatója tartott előadást a nagyszínpadon az egyetem magyar innovációs ökoszisztémában elfoglalt helyéről, valamint a tudás és az ipari szereplők meghatározó együttműködéséről a modellváltó egyetemek életében.

„Arról beszéltem a fiataloknak, ami nekik készül, a ő jövőjükkel kapcsolatos. Nagyon nagy dolgok előtt állunk, hiszen olyan területen léphetünk előre, ahol az elmúlt évtizedekben Európában is a halogatás volt jellemző. Az innováció az egyik motorja a magyar gazdaságnak. Az innovációs folyamatokat a Miskolci Egyetemet fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítvány is támogatja, így mi is aktívan részt veszünk ebben a folyamatban. Kompetencia-központok, laborok, mintaüzemek kapnak helyet az egyetemvárosban. Egy technológiai bummra számíthatunk, ahol felértékelődnek a kutatást végző szakértők. A miskolci Tudományos és Innovációs Park, amely része a magyar innovációs ökoszisztémának, értéke meghaladja a 38 milliárd forintot. A cél többek között az, hogy sokoldalú szakmai háttérrel segíthessük a vállalkozásokat és cégeket az elindulásban, ötleteik megvalósításában, a piacra jutásban és tevékenységük továbbfejlesztésében, valamint a naprakész tudással rendelkező szakember-utánpótlásban”, foglalta össze az előadását az Észak-Magyarország kérdésére Hornyák Loránd igazgató és projektvezető.