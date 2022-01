Bizonyára minden szülő megdöbbenve hallotta azt a hírt az elmúlt héten, hogy egy hétéves kisfiú, vélhetően mogyoróallergia miatt, elhunyt. Az eset egy budapesti iskolában történt, ahol egy bevitt tortával ünnepeltek szülinapot. A kisfiú a tortaszelet elfogyasztása után rosszul lett, majd nem sokkal később meghalt. Az eset óta nagyon sok cikk és komment született. Legutóbb arról olvashattunk, hogy a kisfiú szülei nem tudtak gyermekük mogyoróallergiájáról. Lehetséges ez? – kérdeztük dr. Török Lajos miskolci házi gyermekorvostól.

Meglehetősen ritka

– A mogyoróallergia viszonylag ritka, de az egyéb ételallergia gyakori a gyerekeknél. Ez azonban hamar kiderül, általában már csecsemőkorban, amikor elkezdik a szülők a hozzátáplálást. Azért nem értem az újpesti esetet, mert az szinte elképzelhetetlen, hogy a mogyoróallergia csak hétéves korban derüljön ki. Ez olyan másfél-két éves korban már valószínű, hogy bebizonyosodik, hiszen majdnem mindegyik csokiban van ilyen-olyan mogyoró vagy mogyorószármazék, és a gyerekek körében kedveltek a mogyorótartalmú krémek is. Azt sem tudom elképzelni, hogy ha valakinek eddig nem volt mogyoróallergiája, akkor iskoláskorában ennyire súlyos lefolyású rohama lesz – jelezte a gyermekorvos.

Hangsúlyozta: ha a szülő tud gyermeke ételallergiájáról, akkor köteles megnézni minden egyes étel összetételét. Erre a házi gyermekorvosok is felhívják a figyelmet, bár nehézséget okoz, hogy nem minden esetben lehet kideríteni, milyen összetevői vannak egy-egy élelmiszernek. Allergiavizsgálatot leghamarabb 3-4 éves korban lehet végezni, mert az ennél fiatalabb gyermekeknek még más az immunstátuszuk és az allergénekkel szembeni viselkedésük.

– Ha valakinek súlyos allergiája van, akár gyermek, akár felnőtt, javasoljuk, hogy legyen nála mindig úgynevezett pen, azaz előretöltött injekció. Ezt azonnal be lehet szúrni, azonnal hat, tehát megmenti az illető életét. Ilyet hordanak magukkal azok a turisták is, akik valamilyen rovar csípésére allergiásak. A pen hátránya, hogy meglehetősen drága, és hamar lejár – tette hozzá dr. Török Lajos.

Speciális ebéd

Utánajártunk annak is, mit mond a törvény az iskolába vitt tortákról, süteményekről. Kiderült, házi készítésű finomságokat nem lehet bevinni, csak olyat, ami számlával igazolható, boltban vásárolt termék, a csomagolásán pedig feltüntették az allergéneket.

Megyénkbeli iskolákban is érdeklődtünk, tudnak-e a pedagógusok a gyerekek allergiájáról, és szokás-e tortát vinni az intézménybe.

– A szülők minden tanév elején adatlapot töltenek ki, melyre rá kell írniuk gyermekük allergiáját is, ha van ilyen – mondta az Észak-Magyarországnak Nagy Attila, a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója. – Tehát mi ezekről tudunk, és az iskola védőnője nyilvántartja. A szülők azt a gyógyszert is felírják az adatlapra, amire szüksége lehet a gyermeknek allergiás tünetek esetén. Számunkra megnyugtató, hogy heti három nap az iskolánkban tartózkodik a védőnő, de a másik két nap is elérhető. Több ételallergiás gyermekünk van, ők speciális ebédet kapnak. Tortát azonban a járvány miatt nem szabad behozni az iskolába, csak olyan csomagolt készítményeket, amelyeken feltüntették az összetevőket. Ezt az osztályfőnökök figyelik, és ügyelnek arra, hogy ételallergiás gyerek ne kapjon olyan édességet, ami neki gondot okozhat – sorolta az igazgató.

Mint mondta, támogatja azt a civil kezdeményezést, hogy az iskolák pedagógusai és az ő munkájukat segítő munkatársak kapjanak képzést az allergiás rohamokkal kapcsolatban, mert jelenleg ezek az információk és ismeretek hiányosak.

Tortát nem lehet

Az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvodában is jelzik a szülők minden tanév elején, hogy a gyermeküknek milyen betegségei vannak, tudtuk meg Barta József igazgatótól. Az ételallergiáról különösen fontos tudniuk a pedagógusoknak, hiszen az iskolának nincs saját konyhája, így nem tud főzni a speciális étkezést igénylő gyerekeknek.

– Tortát és süteményt nem hozhatnak a szülők, mert a hűtési lánc megszakadása miatt a népegészségügyi szerv ezt nem engedélyezi. Kormányzati kezdeményezésre most már minden iskolában van olyan pedagógus, aki tudja, hogy mit kell tenni, ha egy cukorbeteg gyermek rosszul lesz. Ugyanígy jó lenne, ha képeznének pedagógusokat arra az esetre is, ha valakinek allergiás rohama lesz – vélekedett az igazgató.