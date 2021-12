Ha szilveszter, akkor buli. Ez a mondás sokáig megkérdőjelezhetetlen volt, aztán jött a Covid, és átrendezte az életünket, benne az ünneplésekkel és a bulikkal. Sokáig nem feledjük el a tavalyi év végét, amely teljes zárlattal, karanténnal, kijárási tilalommal és igazi veszélyérzettel köszöntött ránk. A kórházak tele beteggel, az első vakcinaszállítmányok éppen csak megérkeztek. A politikusok egymásnak ellentmondó üzenetekkel bombáztak, mi meg igyekeztünk messze elkerülni a saját rokonainkat is, nehogy megfertőzzük őket, nehogy megfertőződjünk. A vírus most is itt ólálkodik körülöttünk, mégis nagyon más szilveszterre készülhetünk, hála a közben beoltott több mint hatmillió magyarnak. Igaz, a nagy tömegrendezvényeket sorra lemondták, pedig ötszáz főig védettségi igazolás nélkül is megrendezhetők lennének, fölötte igazolvánnyal, de mi ez ahhoz képest, hogy nyitva vannak az éttermek, a szállodák – telt házakkal –, a közösségi terek, a szórakozási lehetőségek, és korlátozás nélkül hívhatunk össze rokonokat és barátokat egy jó kis házibuliba?

Bódék a belvárosban

Nincs szilveszter partikellékek, maskarák, konfetti és tűzijáték nélkül sem, amiket már napok óta árusítanak, szinte úton-útfélen. Már beszámoltunk a tűzijátékkal való ünneplés szabályairól, most azt néztük meg, milyen más kellékekkel fokozhatjuk a hangulatot.

A boltok és Miskolc belvárosa is számos lehetőséggel várja a partikellék-vásárlókat. „A legnépszerűbb termékünk idén is a duda, a különböző kalapok és az álarcok” – tudtuk meg Tugyi Gábortól, aki egy standon kínálja portékáját. Az álarcoknál jól megfigyelhetőek az új trendek, a divat változása is. Az idei újdonság egy 2021-es sikeres filmsorozatból, a Squid ­Game-ből (Nyerd meg az életed) származó fekete maszksorozat, ezt nagyon viszik. Sokan kettesével veszik, mindenkinek ez kell – mondta az árus. A régebbi sztárok, mint a Batman, Pókember és társaik lassan kimennek a divatból. A Vasember-álarc azonban még népszerű, ahogy a szintén gyakran látható – Magyarországon a híradókban is visszaköszönő – Anonymous-maszk is, a kackiás bajusszal, amelyet egy tizenhatodik századi angol lázadóról, Guy Fawkes-ról mintáztak. És azóta szerte a világon ismertté vált mint a lázadás szimbóluma. Ennél a standnál a világítós kalapok, fejfedők és a pukkanó ördögpatron fogy még jobban. Petárda – amely tartása és értékesítése szigorúan tilos és büntetendő – nincs, de nem is érné meg.

Vicces dolgok

Stumpf Kevin standján a legjobban fogy a paróka és a mini kalapok, a klasszikus trombiták mellett, amiket visznek kicsik és nagyok is. Nagyon menő most a Joker-arc és az ördögszarv, ahogy egy másik filmes újdonság, a világítós Venom-maszk. Utóbbiból az utolsó darabok voltak kitéve.

„Nálunk a gyerekek most nem otthon szilvesztereznek, hanem a barátaiknál. Néhány apróságot veszünk nekik, dudákat, meg valamilyen vicces parókát. Amelyek kellékek lesznek TikTok-videóhoz is. Durranós dolgokat nem veszünk, nem riogatunk sem embereket, sem állatokat” – mondta Marsalkó Puskás Szilvia Margaréta, aki két gyermekével böngészte a kínálatot.

Visszafogott forgalom

„A kisfiam nagyon szereti ezeket a színes, kifújható ördögnyelv sípokat, most jött rá, hogy is kell ezeket fújni. E mellé még kap egy nagyobb dudát is” – árulta el Grajz Gréta, a kis Feke Ádám édesanyja, akitől azt is megtudtuk, hogy otthon fognak szilveszterezni családi körben.