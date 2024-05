Kampány közepén vagyunk, ilyenkor a rövid és egyenes beszéd a kötelező

– mondta Hölvényi György KDNP-s Európai Parlamenti képviselő egy szerdán tartott sajtótájékoztatón Mezőkövesden. A politikus úgy fogalmazott, hogy a választás sorsdöntő lesz az ország jövőjének szempontjából.

A mai harci helyzetben a béke és a békesség, valamint a háború elkerülése a legfontosabb

– húzta alá.

Háborús helyzet van

Hölvényi György arra mutatott rá, hogy az Európai Unió és ezen belül az Európai Parlament sok évtizeddel ezelőtt egy béke projektként jött létre. „Pontosan azért, hogy Európában soha többet ne legyen háborúság és az emberek meg tudjanak egyezni” – mondta. Aláhúzta: az a helyzet állt elő, hogy összekeveredtek a dolgok.

„Világosan kell látnunk, hogy egy háborús veszélyhelyzet állt elő egész Európában” – részletezte. Arról is beszélt, hogy a szomszédban dúló orosz-ukrán háborúba az Európai Unió is egyre inkább bele sodródik. „Először kezdődött a sisakkal, aztán most már tulajdonképpen katonaságról van szó és kötelező sorozásról, különböző ötletek érkeznek, és amíg ezek ötletek, addig jók, de már egyre inkább kezd valósággá válni” – fogalmazott. A politikus azt is hangsúlyozta, hogy ebben a helyzetben fontos látni és hallatni, hogy csak a békepárti jobboldal tudja szavatolni az ország és Európa biztonságát.

A békét képviselik

Juhász Hajnalka, KDNP-s országgyűlési képviselő arról beszélt, hisznek abban, hogy a magyar emberek szívében, köztük a mezőkövesdiekben ott van a békepártiság. „Azon dolgozunk, hogy ez a békepárt egyre erősebb legyen az Európai Unióban, hiszen az a békepárti gondolkodás, amelyet a magyar kormány képvisel óriási tétként jelenik meg az Unióban” – tette hozzá. Azt is kifejtette, hogy fontos, hogy a június 9-i választás után minél több békepárti képviselőt tudjon az ország delegálni Brüsszelbe.