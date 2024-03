Újabb autók szélvédőit törhették be Miskolcon ezúttal a Virág utcában - erről egy posztoló tett közzé fotót hétfőn este. Pénteken kísértetiesen hasonló eset történt a városrészben, akkor is autók ablakait törték be vandálok az éjjel.

Akkor a posztoló azt írta: ismét zajlik az élet a Győri kapuban. Pénteken egyébként több üzlet kirakatát is betörték ismeretlenek a Sétáló utcán. Azt, hogy van-e összefüggés az esetek között, egyelőre nem tudni.