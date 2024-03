Több belvárosi üzlet ablakát törték be az éjszaka Miskolcon, így például a Levesét, a Telekomét, a Computer Pontét. A Leves és Borsod Burger posztolta is a történteket a Facebook oldalán: "Sajnálatos módon reggelre valaki "meglepett" bennünket...Természetesen már nyitva vagyunk. Elnézéseteket kérjük az új dizájnelem miatt. Reméljük gyorsan megoldódik ez a kis probléma. Ha esetleg ismertek hétvégén dolgozó üvegest, akkor ne tartsátok magatokban! Dobjatok egy kontaktot, hogy minél előbb helyre álljon a rend. Előre is köszi Nektek Drága Vendégeink!"

Érdeklődtünk a rendőrségen, hogy folyik-e nyomozás az ügyben.

Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta, a forónyomosok éppen intézkednek, folyik a nyomozás. Épp ezekben a percekben zajlanak a kihallgatások és a helyszínelés, már gyanúsítottak is vannak. A részletek tisztázása után tudnak többet mondani az ügyben, illetve ügyekben, mert a nyomozás jelenlegi állása szerint úgy tűnik, hogy nemcsak a kirakatbetörések, hanem gépkocsik ablakainak betörései is az elkövetők számlájára írhatók. Figyelje portálunkat, a fejleményekre visszatérünk!

Alig néhány perce posztoltuk egy facebook-bejegyzésre hivatkozva, hogy a Győri kapuban három autó ablakait is betörték, most kiderült, lehet összefüggés a belvárosi üzletbetörések és a Győri kapui eset között.