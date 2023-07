Június 26-án Kazincbarcikán az Élj „SZER”telenül drogprevenciós előadásokon a kábítószeretés ellen kampányoltak. Közben egy jellegében hasonlóan nagyszabású akció zajlott a kapitányság illetékességi területén lévő Sajókazán, méghozzá egy kábítószer-kereskedővel szemben, és ez a „program” hosszabb előkészítést igényelt.

Véletlen egybeesés

– Véletlen volt, hogy aznapra szerveztük a rajtaütést, de az is tény, hogy a bűnügyi osztályon egyikünk sem emlékszik hasonló egybeesésre – mondta Varró József főtörzszászlós, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság bűnügyi osztály nyomozója, és a felderítést is felidézte. – Lakossági jelzéseket kaptunk, hogy egy sajókazai férfi feltehetően kábítószert árul, és azzal kapcsolatban is terjedt szóbeszéd, hogy néhányan ingatlanokban gyűlnek össze, ahol valamilyen anyagot alufóliaszeletekben melegítenek, a keletkezett gőzt pedig papírból sodort csövekkel az orrukba szippantják. A zsaruk megkezdték a helyek feltérképezését és az emberek azonosítását, mindezt úgy, hogy az érintetteknek ne szúrjon szemet, hiszen a fő cél a kábítószert terjesztő személy beazonosítása és elkapása volt.

Elrendelték a letartóztatását

Ennek az aprólékos felderítő tevékenységnek a gyümölcse június 13-án ért be.

A kazincbarcikai zsaruk egyszerre csaptak le több helyszínen. Hamar kiderült, hogy a sajókazai K. János (54) gyanúsítható kábítószer-kereskedéssel, akinél a kutatás során valamivel több mint 10 gramm port és 490 ezer forintot találtak.

Pénzt is lefoglaltak

A lefoglalt porról az előzetes szakértői vizsgálat kimutatta, hogy új pszichoaktív anyag. Rajta kívül nyolc fogyasztóval szemben is eljárást indítottak, az egyikük kiskorú, ami minősítő körülmény.