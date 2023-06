A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak és nőnek a letartóztatását, akik – a megalapozott gyanú szerint – június 11-én 21 óra körül a bogácsi pincesoron abban állapodtak meg, hogy a nő férfiakkal ismerkedést kezdeményez, abból a célból, hogy értékeiket megszerezzék. Ennek megfelelően először egy férfitól cigarettát kért, majd a férfi egy sörös üveggel homlokon ütötte a gyanútlan kuncsaftot, aki ettől előre esett, azonban gyorsan összeszedte magát és elszaladt a helyszínről, így a támadók nem tudták az értékeit elvenni.

A sikertelen akció után a nő egy másik férfival kezdeményezett ismerkedést, akivel leültek egy kevésbé forgalmas helyen lévő padra. A férfi oodament hozzájuk és fejbe rúgta a padon ülőt, aki ettől a földre esett, a férfi tovább rúgta, majd, amikor már nem volt képes ellenállásra, akkor elvették tőle a mobiltelefonját. A megtámadott koponyasérülései - az elsődleges adatok alapján - életveszélyesnek is minősülhetnek.

Előzetesbe tették őket

A gyanúsítottak cselekményei bizonyítottság esetén alkalmasak életveszélyt okozó testi sértés bűntette, súlyos testi sértés bűntettének kísérlete, továbbá 2 rendbeli rablás bűntette megállapítására, melyből egy rendbeli kísérlet.

A bíróság álláspontja szerint a kiszabható hosszabb tartamú büntetés mértékére figyelemmel mindkét terhelt esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítást veszélyeztetnék, mivel konkrét adat merült fel arra, hogy a bizonyítékok megsemmisítésére törekedtek. Mindkét gyanúsítottal szemben folynak más büntetőeljárások is, ezért emiatt, valamint életkörülményeik alapján a bűnismétlés veszélye is fennáll.

Mindezekre figyelemmel a bíróság egy hónapra elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását. A végzés a férfi gyanúsított vonatkozásában végleges, míg a másik terhelt védőjének 3 nap áll rendelkezésre a jogorvoslatra - tudta meg a Borsod Online.