Öten haltak meg abban a szörnyű autóbalesetben, ami szeptember 6-án este történt Szerencs és Miskolc között a 37-es számú főúton. A vétlen autóban ült az a 13 éves kislány is, aki a Megyaszói Mészáros Lőrinc Általános Iskola diákja volt. Az intézmény vezetője, Vincze Szabolcs megtörve nyilatkozott portálunknak.

– Az egész iskolát lesújtotta a hír, pedagógusokat, gyerekeket egyaránt. A történtekre nincsenek szavak, azt, amit most érzünk, nem is nagyon lehet szavakba, mondatokba önteni. Rettenetes tragédia! Igyekszünk a családot támogatni, lelkileg és anyagilag is. Az iskolában gyertyagyújtással emlékezünk a balesetben elhunyt kislányra. Az osztályfőnökök osztályfőnöki óra keretében dolgozzák fel a gyerekekkel a borzalmas eseményt. Elvesztett diákunk kedves, jó tanuló, tisztelettudó kislány volt, az osztálytársainak van most elsősorban szüksége lelki segítségre. Óriási veszteség érte az iskolánkat – fogalmazott az igazgató.