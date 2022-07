Megyénk eddig azon területek közé tartozott, ahol nagyon ritkán fordult elő, hogy illegális határsértőket, vagy csempészeket fogtak volna a rendőrök. Az elmúlt egy évben már gyakoribbá váltak az ilyen esetek, majd az elmúlt hetekben kifejezetten megszaporodtak. Az elmúlt tíz napban négy olyan eset is előfordul, amikor embercsempészt sikerült feltartóztatni, nagyobb számú migránssal, illetve az egyik esetben csempész nélkül érkezett migránsokat fogtak el a rendőrök.

Raktérbe zárva a hőségben

Az ózdi rendőrök június 29-én délelőtt Ragály külterületén állítottak meg egy cseh honosságú gépjárművet, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Szegedi Bűnüldözési Osztálya jelzése alapján. Az autót, amelynek rakterében 21 külföldi tartózkodott egy 34 éves cseh nő vezette. A jármű zárt, hűtéssel, szellőzéssel nem rendelkező rakterében nagy hőség volt, ezért a rendőrök vizet adtak a migránsok számára, illetve gondoskodtak róla, hogy orvosi vizsgálatban, -ellátásban is részesüljenek. A magukat afgán, szír és török állampolgárnak vallók magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni, így ellátásukat követően a rendőrök a sofőrrel együtt előállították őket.

Az Encsi Rendőrkapitányság járőrei – bejelentés alapján - június 30-án 13 óra körül az M30-as autópálya ináncsi pihenőjénél jelentek meg, mivel ott négy illegális migránsnak tűnő személyt láttak. A négy személy az autópálya kerítésén átmászott és elfutott. A rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek és megkezdték a keresést. Két férfit elfogtak, míg másik két társuk elsőre elmenekült, őket az egyenruhások néhány óra múlva Forró belterületén fogták el. A négy férfi magát marokkói, illetve palesztin állampolgárnak vallotta, de magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták igazolni.

Kisgyerekek is

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Pécsi Bűnüldözési Osztálya jelzése alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Encsi Autópálya Alosztály járőrei július 7-én reggel az M30-ason - Ináncs közelében - állítottak meg egy cseh honosságú gépjárművet. Az autót ukrán állampolgárságú férfi vezette. A raktérben 32 külföldi tartózkodott. A magukat szír állampolgárnak vallók magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni, így a rendőrök a sofőrrel együtt előállították őket.

Ugyanaznap, alig másfél órával később az Emődi Autópálya Alosztály járőrei az M3-as autópályán - Mezőkeresztes közelében - észleltek egy cseh honosságú gépjárművet. Az igazoltatást követően kiderült, hogy az autót cseh állampolgárságú férfi vezette. A raktérben 12 külföldi tartózkodott. Köztük több – néhány éves – gyermek is. A magukat szír, illetve török állampolgárnak vallók magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni, így a rendőrök a sofőrrel együtt ugyancsak előállították őket.

A rendőrség tájékoztatása szerint az illegális migránsokat – meghallgatásukat követően – a hatályos magyar jogszabályok alapján visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz, a sofőrök ellen pedig a megyei rendőr-főkapitányság embercsempészés bűntettének gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

Eddig járatlan utakon

A megyénkben történt esetek kapcsán a főkapitányságon az iránt érdeklődtünk, mi lehet az oka a korábbinál több ilyen esetnek. Tapasztalják-e esetleg, hogy a migrációs útvonalak áttevődtek, megyénk jobban érintetté vált, mint korábban? A megyei rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta a Északot: az embercsempészek tapasztalják, hogy a magyar rendőrök nagyon hatékonyak az illegális migráció elleni küzdelemben. Kiemelkedően dolgoznak az embercsempészek, illetve az illegális migránsok felderítésében és elfogásában az országhatáron és az ország területén belül is. Éppen ezért új, eddig még nem használt csempészútvonalakat próbálnak ki, azonban a megyei rendőrök is résen vannak, figyelemmel kísérik a helyzet változását és igyekeznek kiszűrni a lehetséges csempészjárműveket. Mint az elmúlt napi esetek bizonyítják, hatásosan. Hozzátették: az eddigi esetekben Szlovákia felé haladtak a csempészek és a ragályi elfogás is bizonyítja, hogy új utakkal próbálkoznak.