Öt felújított tanösvényt adtak át Mikóházán május elsején délelőtt.

A közös túrázással egybekötött eseményen Gógh András polgármester elmondta: három évvel ezelőtt szembesült az önkormányzat azzal, hogy a községtől három kilométerre található, mintegy két évtizede átadott Fekete-hegyi kilátó állapota jelentősen leromlott. Ekkor döntötték el, hogy a zempléni Hegyköz szívében megbúvó település környékén korábban kijelölt tanösvényeket áttekintik, észszerűsítik és felújítják.

Erre a munkára minden esztendőben a helyi képviselő-testület „megcímkézett” forrást tett félre, majd amikor összegyűlt a szükséges pénz, a helyi vállalkozók segítségével elvégezték a szükséges munkát. Ebbe beletartozott a tanösvények kitisztítása, könnyen járhatóvá tétele, madárlesek és a kilátó felújítása, információs táblák cseréje, a lekopott festések pótlása.

Nyerni lehet a túrákkal

Most, az öt tanösvény összesen mintegy harminc kilométeren élményekkel, kikapcsolódással és információkkal teli programot kínál a túrázóknak – sorolta a polgármester. Hozzátette: a tanösvények bejárásához játékot is hirdettek. Az útvonalak bizonyos pontjain ugyanis 12 pecsételőhelyet alakítottak ki, amihez egy tájékoztató füzet is társul. Ebbe kell a pecséteket gyűjteni. Aki mind a tizenkettőt összegyűjtötte és azt jelzi az önkormányzatnál, akkor a mindenkinek járó kitűző mellé egy sorsjegyet kap.

A tervek szerint ugyanis évente egy-két alkalommal sorsolást tartanak, ennek során egy 50 ezer forint értékű kupont lehet nyerni, amelyet a helyi vállalkozóknál lehet beváltani fogyasztásra, szállásra, vagy akár vadászatra is. A polgármester szerint ezzel legalább egy alkalomra újra visszacsábítják azokat, akik már jártak a településen. A turizmus egyébként is jelentős Mikóházán, ugyanis mintegy száz vendégággyal rendelkeznek, amelyek között a bakancsos turistaháztól a wellness minőségig mindenféle megtalálható.

Ezek annyira népszerűek, hogy a főszezonban alig lehet szabad szálláshelyet találni a faluban – közölte Gógh András. Érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy a településnek komoly vonzerejét jelentik a tanösvények. Főleg az 581 méter magasan található Fekete-hegyi kilátót veszik célba sokan, ahonnan pazar kilátás nyílik a környékbeli hegyekre, de átlátni a szlovákiai területekre, valamint Abaújba is.

Jó ötlet és összefogás

A rendezvényen részt vett Dankó Dénes, Sátoraljaújhely alpolgármestere, a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület elnöke, aki kifejtette: Mikóháza a térségi TDM szervezet alapító tagja és tevékeny részese annak a mintegy 10 éves munkának, amely komoly előrelépést eredményezett a környék idegenforgalmában. Hozzáfűzte: az elmúlt másfél évtizedben az önkormányzatok hozzászoktak, hogy ha valamilyen ötletük van, akkor ahhoz pályázaton nagy eséllyel nyernek pénzt, amiből aztán megvalósíthatják elgondolásukat. Sokuk esetében a mostani, forrásszegényebb időszak okozott némi űrt – jelentette ki.

Véleménye szerint Mikóháza viszont arra példa, hogy ha van egy közös cél, ami mellé a helyi költségvetésből ki tudnak szorítani némi pénzt és sikerül összefogni a tenni akaró embereket, vállalkozókat, akkor azt pályázati támogatás nélkül is meg lehet valósítani.

Gógh András Dankó Dénesnek adta át a pecsétgyűjtő füzet első példányát

Fotó: Bódisz Attila

Török István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség elnöke arról beszélt, hogy nagyra értékelik, amikor egy önkormányzat komoly figyelmet fordít tanösvények kialakítására. Rámutatott azonban arra is, hogy tapasztalataik alapján a túraútvonalak és tanösvények gyakran szemetesek. Éppen ezért fontosnak nevezte a fiatalok tudatos nevelését a természet szeretetére, annak megóvására. Örömmel nyugtázta, hogy a mikóházi tanösvény avató túrán ez a korosztály is nagyobb létszámban képviseltette magát.

Később az elnök kérdésünkre azt is elmondta, hogy olyan településekről tudnak a vármegyében, ahonnan több túraútvonal indul, de olyan sok tanösvénnyel, mint Mikóháza, csak kevesen rendelkeznek.