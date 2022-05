Egy Borsod megyei községben 2021. év nyarán két gyújtogatás is történt, amelyről a helyi és az országos sajtó is beszámolt. Az ismeretlen elkövető egy lovasparkban és egy tanyán lovaskocsit, szalmabálát és juhhodályt gyújtott fel, több milliós rongálási kárt okozva. Mindkét ügyben a rendőrség látókörébe került a vádlott. A nyomozó hatóság gyanúsítottként idézte, azonban a szabályszerű, írásbeli idézés ellenére a rendőrségen nem jelent meg. 2021. december hó közepén a kora hajnali órákban 7 egyenruhás rendőr jelent meg a házánál azzal a céllal, hogy előállítsa. Mivel szökésétől tartottak, körbevették az épületet. A rendőrtiszt sértett vezetésével jutottak fel az emeletre, ahol a sértett felszólította a férfit, hogy szobájából lépjen ki és vesse alá magát a hatósági intézkedésnek. A terhelt azonban ellenállt: szobájának ajtaját bútorokkal eltorlaszolta, ugyanakkor a hátsó, kert felé nyíló ablakot kinyitotta. Az ott tartózkodó rendőr ezt észlelve felszólította, hogy menjen vissza az ablakból és nyissa ki az ajtót. Mivel a vádlott az ismételt felhívásnak sem tett eleget, és szobájának ajtaját belülről továbbra is támasztotta, a rendőrtiszt sértett és társa arra kényszerült, hogy az ajtót – immár a vádlott ellenállásának megtörése végett – testi erővel nyomja be. Az elsötétített szobába behatolva a vádlott az ajtóval szemben állva egy 25 cm hosszú pengéjű, 15 cm-es markolattal ellátott bajonettel az elől haladó sértettre támadt. Legalább közepes erővel két ízben is a rendőrtiszt mellkasa felé szúrt, amelyet a megtámadott csak reflexszerű kitéréssel volt képes hárítani. Ezután azonban sikerült rámarkolnia a vádlott jobb csuklójára, míg társa baljával a bajonett markolathoz közeli pengerészét ragadta meg. Rövid dulakodást követően a rendkívül intenzíven ellenálló elkövetőt sikerült leteperni, kezéből pedig a bajonettet kicsavarni, majd megbilincselni őt. A rendőrtiszt ösztönös elhárító mozdulatai, valamint társának közbelépése hiányában az ismételt tőrdöfések életveszélyes sérülést okoztak volna.

A Miskolci Törvényszék megállapította, miszerint a vádlottat elmeműködésének kóros állapota súlyos fokban korlátozta abban, hogy cselekménye társadalomra veszélyes voltát felismerje, és az e felismerésnek megfelelően cselekedjen. Hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt a Btk. rendelkezése szerint az elmeállapotára tekintettel korlátlanul alkalmazható enyhítéssel 3 év 6 hó szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy a börtönbüntetésből feltételes szabadságra nem bocsátható. A vádhatóságnak a büntetés súlyosítására irányuló fellebbezése alapján a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség azt indítványozta, hogy a másodfokú bíróság a vádlott börtönbüntetését és mellékbüntetését hosszabb tartamban állapítsa meg.

Az ügyészségi, valamint a bűncselekmény eltérő jogi minősítését és a büntetés enyhítését célzó védői fellebbezés alapján a Debreceni Ítélőtábla határoz – áll a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség közleményében.