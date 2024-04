Az időjárásunkban a hét elején bekövetkezett fordulat jól jött a mezőgazdaság számára. Elsősorban a csapadékra volt óriási szükség, és főként az Alföld középső részén még további esőknek is örülnének, de az előttünk álló egy hétben csak elszórt záporokra van kilátás. A nyáriasan magas hőmérséklet, ami lerövidíti a fenológiai fázisokat, és ezáltal termésveszteséget okozhat nem tér vissza a hónap végéig – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében a met.hu.

Egyelőre maradnak az április első felének megfelelő hőmérsékletek, és éjszakánként talajmenti, a fagyzugos helyeken akár két méteres magasságban is gyenge fagyok veszélyeztethetik a gyümölcstermést.

Több eső kellett volna

Igazából elhanyagolható mennyiségű volt a például Dél-Borsodban lehullott eső, alig érte el a hat millimétert – mondta el Taskó József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke. Szendrő környékérőn jeleztek 10 millimétert, de az is kevés 30 milliméter is „elférne” – tette hozzá. Szerencsére a fagyos előrejelzés egyelőre nem jött be, bízunk benne, hogy így is marad – összegezte.

Hétfőről keddre virradó éjszaka erős hidegfront érte el hazánkat, ami véget vetett a megelőző három hét nyáriasan meleg, sokfelé száraz időjárásának. Hétfőn este az északi országrészben eredt el az eső, majd kedden országszerte volt csapadék. Szerdán délutántól pedig sokfelé öntöztek záporok, így a hét első felében jellemzően 5-15 milliméter között alakult a lehullott csapadék mennyisége.

Már a terméseket veszélyezteti a fagy

Az őszi vetések még jó állapotban vannak, két-három héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál. A kalászosok intenzíven növekednek, az őszi káposztarepce pedig virágzik. A hűvösebbre fordult időjárás jól jött, mert nem rövidülnek tovább ezek a fenológiai fázisok a szokatlan meleg miatt. A lehűléssel érkezett csapadékra főként a csírázó, éppen kisoroló napraforgónak és kukoricának volt égető szüksége, a magágy készítése és a vetés sokfelé igen száraz talajba történt.

A legtöbb gyümölcsfánk már elvirágzott, a terméskezdeményeket és a növekvő termést gyenge fagyok veszélyeztetik a következő éjszakákon. Az elmúlt napokban csapadékosabbra fordult időjárás miatt gyakran volt nedves a növények levelének felülete, ami a gombás megbetegedések miatt kedvezőtlen.

Évszaknak megfelelő

A folytatásban változékony, hűvös időre van kilátás. Szombaton helyenként, vasárnap és hétfőn főként a déli és az északkeleti országrészben lehetnek záporok, jégdara záporok. Számottevő, nagy területet érintő csapadék azonban nem valószínű az előttünk álló egy hétben. Gyakran lesz élénk az északias szél, vasárnap erős széllökésekre is számítani lehet.

A hőmérséklet az ilyenkor szokásos értékek alatt alakul. Napközben jellemzően 11 és 16 fok közé melegszik a levegő, éjszakánként pedig mindössze 0 és 5 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélvédett, fagyzugos helyeken 0 és -3 fok közé hűlhet a levegő. A hőösszeg intenzív növekedése megtorpan. Az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet 10 fok körüli értékekre esik vissza. Lassú melegedés a jövő hét második felétől várható.