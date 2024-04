Visszahőkölés

Piroska is megrakott szatyrokkal fejezte be a bevásárlókörutat, nemcsak a saját részére, hanem mozgásában korlátozott szomszédasszonyának is vásárolt. Elégedett volt a kínálattal, többféle muskátli és petúnia dugta ki fejét zsákjából. Felvetésünkre, hogy mi a stratégiája az (akkor még csak) közelgő hidegfront miatt, annyit reagált: legfeljebb addig nem ültetem ki őket. És bejött, hétfőre már nyoma sem volt a nyári melegnek, kedden, szerdán, majd csütörtökön pedig csak páran lézengtek a pultok között. A legszívósabb árusok – kicsit dideregve – kiültek, és igyekeztek kipakolni a teljes szortimentet.