Világszerte szinte kivétel nélkül mindenki aggódik (94%) a megélhetési költségek drágulása miatt. A válaszadók több mint fele (54%) a jövőben kevesebbet vásárolna egyrészt azért, hogy megtakarítson (73%), másrészt, mert úgy érzi, nincs szüksége újabb holmikra (49%).

Igyekszik ellenállni

Gabriella nagy bevásárlásnál általában átlapozza az akciós újságot és igyekszik ahhoz igazítani a heti „menüt”. Ezek mellett azonban, vannak olyan termékek mint például az elektronikai eszközök, a háztartási gépek amiben nem szeret spórolni. Sokkal fontosabb számára a minőség és a megbízhatóság ilyenkor. Karácsonyhoz közeledve mindig szem előtt tartja, hogy mindenki számára hasznos ajándék kerülhessen a fa alá, hiszen ha arra igazából nincs is szükség, akkor az kidobott pénz volt. Hozzátette, bár az ünnepi időszakban igen csábítóak a boltok polcain a különböző karácsonyi kiegészítők igyekszik ezeknek ellenállni és tudatosítani magában, hogy azért mindegyikből akad már otthon egy-kettő - tette hozzá az újdonsült feleség.

Az EY felmérésében olvasható, hogy leginkább a divatos kiegészítőkön (61%), a játékokon és a technikai eszközökön (51%) spórolnának az emberek, de visszafognák a ruhára és cipőre is (44%) fordított költéseiket is. A takarékoskodás jegyében gyakrabban főznének otthon, és sokan (43%) az ételrendelésről is lemondanának.

Nem kell felesleges ajándék

Beáta igyekszik nem túlzásba esni vásárlásnál. Az élelmiszereknél tudatosan úgy vásárol, hogy előre kitalálja miből mit készít. Felesleges ajándékokat nem vásárolnak a családban és főleg inkább a gyerekek kapnak meglepetést, a felnőttek pedig annak örülnek, ha együtt van a család, hiszen manapság ez a legnagyobb ajándék – emelte ki az anyuka.

Palincsár László, az EY Customer & Growth szolgáltatások vezetője a következőkre hívja fel a figyelmet: „Annak a korszaknak gyakorlatilag vége van, amikor elég volt a megfelelő helyen, jó áron árulni a terméket, az pedig megtalálta a vevőit. Az emberek napról napra egyre tudatosabban vásárolnak. Számos esetben látunk már példát arra, hogy a márkahűség hátrébb kerül a fogyasztói preferencialistán, az ár-érték aránnyal szemben, olyannyira, hogy sokan hónapokat is várnak az ünnepi időszak akcióira egy-egy nagyobb cikk beszerzésével” Hozzátette, „Olyan, a fogyasztói elköteleződést támogató üzleti stratégiát kell kidolgozniuk a vállalatoknak, ami amellett, hogy vásárlásra ösztönzi a fogyasztókat, képes növelni a vevők elégedettségét és ezáltal biztosítani a cég hosszútávú eredményességét”.

Igyekszik tudatosan vásárolni

A felmérés rámutat arra, hogy a látványos kereskedelmi akciók az idei ünnepi szezonban is vonzzák a vásárlókat. A Black Friday-hoz hasonló leárazásokon az európai válaszadók több mint fele (54%) részt venne, sőt világszerte tízből heten (71%) erre az időszakra halasztják egyes termékek beszerzését.

,,Az ajándékok kiválasztásánál fontos szempontnak tartom, hogy olyasmi dolgokkal lepjem meg a családtagjaimat, amik hasznosak lehetnek a számukra. Természetesen figyelembe veszem a termékek vagy szolgáltatások árait is és próbálom a lehető legjobbat kiválasztani ár-érték arányban. Egész évben odafigyelek a kiadásokra és fogyasztásra, azonban ha szeretnék magamnak, a családomnak megvenni vagy éppen megvalósítani valamit, nem szoktam gondolkodni, azonban ekkor is tudatos vagyok összegyűjtöm rá a pénzt és csak ezt követően veszem meg – mondta el Márk, aki fiatal vásárlóként tudatosnak ítéli meg magát.

Tovább nőtt az aránya azoknak, akik ilyenkor online válogatnak, míg a kifejezetten üzletekben vásárlók köre 14 százalékkal csökkent tavalyhoz képest – olvasható a kutatásban.