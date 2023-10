A múlt hét változékony, a hétvégén kimondottan csapadékos időjárása után a héten visszatért a száraz idő, jól lehet haladni az őszi betakarítással. Ugyanakkor a kellően átnedvesedett talaj kedvező feltételeket nyújt a repce korai fejlődéséhez és az őszi kalászosok magágy előkészítéséhez is. A nagyrészt csapadékmentes időjárás a jövő hét közepéig folytatódik, bár szombaton egy gyenge hidegfront okozhat néhol kisebb esőt, záport, és vasárnap a hőmérséklet is visszaesik pár fokkal – írja legfrissebb agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Intézet.

Folyik az aratás

A kukorica és napraforgó beérett, utóbbi növény aratása sokfelé zajlik, mintegy 70 százalékával végeztek is – mondta el Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A hozam egyenlőre az átlagosnál alacsonyabbnak tűnik, 27-28 mázsa hektáronként. A hétvégi csapadék nagyon kedvezett a talajmunkáknak és a repce kelését is nagyban elősegíti – tette hozzá a szakember.

Az optimális szemnedvesség eléréséhez a szeptember nagy részét jellemző száraz, meleg időjárás kedvező volt. Az őszi káposztarepce jellemzően már a csírázás, kelés fázisában van, a korábban elvetett állományok már sziklevelesek. A magágy előkészítéséhez, a vetéshez és a magok keléséhez a hónap első dekádjában az ország nagyobb részén kedvező volt a talaj fölső rétegének nedvességtartalma, utána azonban az ország nagyobb részén egyre jobban kiszáradt a talaj. A hétvégi kiadós csapadék igen sokat jelentett a repce optimális korai fejlődéséhez, ahogy az őszi kalászosok magágy előkészítéséhez is nagy szükség volt a felső talajréteg átnedvesedésére.

Meleg, napos, száraz idő

Az előttünk álló napokban folytatódik az ilyenkor szokásosnál melegebb, nagyrészt napos, száraz időjárás. Szombaton egy gyenge hidegfront vonult át fölöttünk, átmenetileg több volt a felhő, és néhol kisebb eső, zápor is előfordult. A hőmérséklet az eddig is jellemző 25-29 fok között alakul, majd a front mögött vasárnap országszerte visszaesik néhány fokkal. Hétfőn és kedden ismét nagyrészt napos, száraz időre van kilátás 25 fok körüli csúcsértékekkel. Az éjszakai lehűlések mértéke nem változik számottevően, 10-15 fok közötti minimum értékek lesznek jellemzők, hajnalonként helyenként pára- és ködfoltok képződnek. A talaj felszín közeli rétege tovább szárad, szikkad majd. Újabb hidegfront jövő szerdán várható, amikor előreláthatóan többfelé lehet esőre is számítani, és a jövő hét második felében 20 fok körüli értékekre hűl le a levegő – írja az előrejelzés.

Friss időjárás-előrejelzés a boon.hu oldalán itt!