Bár beköszöntött az ősz, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss figyelmeztetése szerint továbbra is magas a parlagfű pollenkoncentrációja. A gyomnövény szezonja ráadásul – a korábbi évek tapasztalatai alapján – akár egészen októberig eltarthat, ami azért jelent komoly problémát, mert Magyarországon mintegy 2,5 millióan is szenvedhetnek parlagfű-allergiában.

Az NNGYK szerint bár a hétvégi csapadékos időjárás jótékonyan hatott, a hét elején ismét emelkedés jött, így országosan még mindig sokan szenvedhetnek a tünetektől.

Kell a gyógyszeres kezelés

Dr. Poncsák Csaba háziorvos is erre figyelmeztetett korábbi cikkünkben. A gyors időjárásváltozás miatt ugyanis hamarabb éri el a pollenkoncentráció a magas szintet, így a tünetek is gyorsan jelentkeznek. Aki allergiás a parlagfűre, a klasszikus tüneteket produkálja: orrfolyás, tüsszögés, rekedtség, szemégés – de a gyógyszer elhagyása esetén súlyosabb panaszok is jelentkezhetnek. Mint mondja, orrspray-t és többgenerációs antihisztamin tartalmú készítményeket írnak fel a „korunk betegségében” szenvedőknek.

„Súlyos esetben, ha nem kezeljük megfelelően az allergiát, légzési nehézséget és asztmás tüneteket okozhat, és az akkor már tüdőgyógyászati eset. Magyarországon minden ötödik ember érintett a betegségben, melyet megelőzni nehéz, hiszen például szellőztetni elengedhetetlen, és a nagyvárosokban ugyanúgy jelen van, mint a községekben” – sorolta Dr. Poncsák Csaba.

Az allergiások számára összegyűjtöttük, hogy a gyógyszeres kezelés mellett hogyan tehetik élhetőbbé az előttünk álló napokat, heteket.

Gyakori és alapos takarítás

Az NNGYK felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt hetek tartósan nagyon magas pollenkoncentrációja miatt a belső terekben nagy mennyiségű pollen halmozódhatott fel. Ezt célszerű most nagytakarítással – portalanítással, szőnyegtisztítással, ágyneműcserével, függönymosással –, illetve a kora reggeli és az esti órákban történő szellőztetéssel kezelni, hiszen ezzel jelentősen csökkenthető a beltéri pollenterhelés. Fontos ugyanakkor, hogy a gondosan kimosott ágynemű szárítását ne a szabadban végezzük, a porszívózáshoz lehetőleg HEPA-szűrős készüléket használjunk, illetve lehetőleg gyakrabban mossuk fel a padlót is.

Hazaérve célszerű lemosni a kézre, arcra, szemöldökre, arcszőrzetre tapadt polleneket, de tiszta vízzel vagy tengervizes spray-vel az orr is átöblíthető. Hasznos lehet az is, ha – különösen a hosszú hajúak – a megszokottnál gyakrabban mossák meg vagy öblítik le a hajukat, természetesen lefekvés előtt.

Azzal is tehetünk a beltéri pollenkoncentráció csökkentéséért, ha a lakásba érve lecseréljük az utcán hordott ruhát. Szintén jól jön az allergia elleni harcban, ha gőzölős mosógépet használunk.

Tisztítsuk meg otthonunk levegőjét

Az Európai Tüdő Alapítvány (European Lung Foundation) a beltéri levegőminőség javítására a szellőztetés mellett a légtisztító készülékek használatát javasolja, ezek ugyanis kiszűrik a finom, apró porszemcséket a levegőből. Hasonló funkciót tölthet be egy antibakteriális szűrővel felszerelt légkondicionáló is.

A lakosság által észlelt parlagfüves területek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vagy a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület oldalán keresztül jelenthetők be. A Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer (PPRR+) térképes előrejelzése, valamint a pollennaptár idén is segíti az allergiásokat.