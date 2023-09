Az őszi szorongás és -depresszió kifejezések arra utalnak, hogy az ősz beköszöntével az emberek hajlamosabbak lehetnek szorongásra vagy depresszióra. A pontos okok összetettek lehetnek és egyénenként változhatnak, de van néhány tényező, amelyek hozzájárulhatnak ezekhez a problémákhoz. Az ősz hozza a rövidebb nappalokat és hűvösebb időt, és sok ember számára a sötétebb és hidegebb napok hangulati változásokhoz vezethetnek. Az év ezen időszakában egyre kevesebb napfény éri az embereket, ami hatással lehet a hangulatukra. A napfény hiánya és a hosszabb időtartamú beltéri tartózkodás hozzájárulhat ehhez a problémához.

Nem csak a naptári hónapok az okai

Az őszi hónapok általában az iskolai vagy munkahelyi tevékenységek újrakezdését is jelentik, ami szintén okozhat stresszt és szorongást. Az év vége felé közeledve számos ünnepi időszak van, és ezek gyakran társulhatnak magasabb szintű stresszhez és elvárásokhoz, amelyek szintén szorongást és depressziót okozhatnak.

Pócsi Orsolya klinikai szakpszichológus megerősítette, ahogy az évszakok változnak, úgy változnak az emberek érzelmi állapotai.

„A napfény mennyiségének csökkenése, a hőmérséklet esése és az időjárás megváltozása mind hatással van az emberek hangulatára és érzelmi állapotára. Az ősz különösen érdekes időszak, mivel számos tényező együttesen járul hozzá a depressziós tünetek gyakoribb előfordulásához” – húzta alá.

A fény jelentősen hozzájárul a kedélyállapothoz

A napfény hiánya növeli a melankólia érzetét és a depresszió kockázatát.

„Az őszi hónapokban az időjárás gyakran szürke és esős, ez hajlamosabbá teszi az embereket a szorongásra és a depresszióra” – mutatott rá a szakember. Arra is kitért, hogy ebben az időszakban sokan visszatérnek a mindennapi rutinhoz, ami stresszel és szorongással járhat. A munkahelyi kötelezettségek, az iskolai feladatok és a mindennapi teendők nyomása növekszik, ami további stresszt okozhat. „Az ősz a tél előfutára, és sokaknak negatív élményeket idézhet elő a hideg, sötét téli hónapokra gondolva. Ezek azért is okozhatnak stresszt, mert az emberek attól tartanak, hogy a tél még nehezebb lesz, mint az ősz” – hangsúlyozta.

Sokan érzékenyebbek

Néhány ember biológiai értelemben is érzékenyebb lehet az évszakváltozásokra.

Pócsi Orsolya

Fotó: ÉM



„A szezonális affektív zavar nevű állapot az őszi és téli hónapokban gyakran előforduló depressziós zavar. Léteznek lépések, amelyeket megtehetünk az őszi depresszió kialakulásának megelőzése vagy enyhítése érdekében” – mondta. A klinikai szakpszichológus azt is megosztotta portálunkkal, hogy milyen praktikák segíthetnek a tünetek enyhítésében. „A napfényterápia segíthet kompenzálni a napfény hiányát. Naponta időzzünk el a szabadban, ha lehetséges, és használjunk természetes fényt a lakásban is. A rendszeres testmozgás segíthet enyhíteni a depresszió tüneteit és javítani az általános hangulatot” – ismertette. Azt is elmondta, hogy az étkezésre különösen nagy hangsúlyt kell fektetni. Egészséges étrend fenntartása, amely magában foglalja a friss zöldségeket és gyümölcsöket, hozzájárulhat az érzelmi egyensúlyhoz. „Tartsuk fenn a kapcsolatainkat, és keressük az emberekkel való találkozást, még akkor is, ha az időjárás kedvezőtlen” – javasolja. Megfelelő öngondoskodással és támogatással enyhíthetők az őszi depresszió tünetei. Pócsi Orsolya azt is hangsúlyozta, hogy amennyiben valaki ennek ellenére is tüneteket észlel magán, mindenképp forduljon szakemberhez az esetleges súlyosabb tünetegyüttesek elkerülése érdekében. A terápia és a gyógyszeres kezelés is segíthet a depresszió kezelésében.